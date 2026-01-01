Wdróż Wizarr jednym kliknięciem.
System zaproszeń i zarządzania użytkownikami dla Plex, Jellyfin i Emby z wdrożeniem z przewodnikiem i kontrolą dostępu.
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Co możesz zbudować z Wizarr
Wizarr to hostowany samodzielnie system zaproszeń i zarządzania użytkownikami dla serwerów multimediów Plex, Jellyfin i Emby. Generuje bezpieczne, udostępniane linki z zaproszeniami z konfigurowalnymi datami ważności, ograniczeniami dostępu do biblioteki i limitami czasu trwania konta, a następnie prowadzi nowych użytkowników przez proces wdrażania, aby szybko się połączyli.
Hostowanie Wizarr samodzielnie obok Twojego serwera multimediów daje Ci szczegółową kontrolę nad tym, kto ma dostęp i na jak długo, bez ręcznego zarządzania kontami użytkowników w panelu administracyjnym każdego serwera multimediów. Śledzenie zaproszeń, zarządzanie sesjami i narzędzia do masowego zarządzania członkami sprawiają, że administrowanie współdzieloną biblioteką multimediów jest praktyczne w każdej skali.
Główne cechy Wizarr
Linki z zaproszeniami
Generuj unikalne adresy URL zaproszeń z datami ważności i limitami użycia, aby udostępnić kontrolowany dostęp do Twojego serwera mediów.
Ograniczenia biblioteki
Ogranicz zaproszonym użytkownikom dostęp do konkretnych bibliotek, aby goście mieli dostęp tylko do treści, którymi Ty się z nimi wyraźnie podzieliłeś.
Kierowane wdrożenie użytkownika
Nowi zaproszeni postępują zgodnie z przewodnikiem konfiguracji krok po kroku, który prowadzi ich przez tworzenie konta i podłączanie ich aplikacji multimedialnej.
Obsługa wielu serwerów
Zarządzaj użytkownikami na serwerach Plex, Jellyfin i Emby z jednego pulpitu nawigacyjnego Wizarr.
Śledzenie zaproszeń
Monitoruj, które zaproszenia zostały użyte, kiedy i przez kogo, aby Twoja lista członków była dokładna i aktualna.
Dlaczego warto uruchomić Wizarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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