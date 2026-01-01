Wizarr to hostowany samodzielnie system zaproszeń i zarządzania użytkownikami dla serwerów multimediów Plex, Jellyfin i Emby. Generuje bezpieczne, udostępniane linki z zaproszeniami z konfigurowalnymi datami ważności, ograniczeniami dostępu do biblioteki i limitami czasu trwania konta, a następnie prowadzi nowych użytkowników przez proces wdrażania, aby szybko się połączyli.

Hostowanie Wizarr samodzielnie obok Twojego serwera multimediów daje Ci szczegółową kontrolę nad tym, kto ma dostęp i na jak długo, bez ręcznego zarządzania kontami użytkowników w panelu administracyjnym każdego serwera multimediów. Śledzenie zaproszeń, zarządzanie sesjami i narzędzia do masowego zarządzania członkami sprawiają, że administrowanie współdzieloną biblioteką multimediów jest praktyczne w każdej skali.