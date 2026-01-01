Karakeep to nowoczesny, samodzielnie hostowany menedżer zakładek stworzony do kompleksowej archiwizacji informacji. Poza zapisywaniem adresów URL, przechwytuje notatki, obrazy, pliki PDF i pełną zawartość stron z automatycznym wyodrębnianiem metadanych. Tagowanie i podsumowywanie oparte na AI — za pośrednictwem modeli OpenAI lub lokalnych modeli Ollama — automatycznie organizuje Twoją kolekcję, a wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Meilisearch sprawia, że odzyskiwanie jest natychmiastowe, nawet przy tysiącach zapisanych elementów.

Samodzielne hostowanie Karakeep na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że Twoja historia przeglądania i zapisana zawartość pozostają całkowicie prywatne. Nie ma opłat za zakładkę, limitów miejsca na dysku ani dostępu osób trzecich do Twoich danych. Rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox oraz aplikacje mobilne dla iOS i Androida utrzymują wszystko w synchronizacji na wszystkich Twoich urządzeniach.