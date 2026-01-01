Wdróż Karakeep jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer zakładek z tagowaniem wspieranym przez AI, wyszukiwaniem pełnotekstowym i archiwizacją stron dla linków, notatek i plików PDF.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Karakeep
Karakeep to nowoczesny, samodzielnie hostowany menedżer zakładek stworzony do kompleksowej archiwizacji informacji. Poza zapisywaniem adresów URL, przechwytuje notatki, obrazy, pliki PDF i pełną zawartość stron z automatycznym wyodrębnianiem metadanych. Tagowanie i podsumowywanie oparte na AI — za pośrednictwem modeli OpenAI lub lokalnych modeli Ollama — automatycznie organizuje Twoją kolekcję, a wyszukiwanie pełnotekstowe oparte na Meilisearch sprawia, że odzyskiwanie jest natychmiastowe, nawet przy tysiącach zapisanych elementów.
Samodzielne hostowanie Karakeep na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że Twoja historia przeglądania i zapisana zawartość pozostają całkowicie prywatne. Nie ma opłat za zakładkę, limitów miejsca na dysku ani dostępu osób trzecich do Twoich danych. Rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox oraz aplikacje mobilne dla iOS i Androida utrzymują wszystko w synchronizacji na wszystkich Twoich urządzeniach.
Główne cechy Karakeep
Tagowanie oparte na AI
Automatycznie taguj i podsumowuj zapisane elementy, używając OpenAI lub lokalnie działającego modelu Ollama — bez konieczności ręcznej organizacji.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Meilisearch indeksuje całą zapisaną zawartość, w tym zarchiwizowane strony i pliki PDF, dzięki czemu możesz znaleźć wszystko w swojej kolekcji w milisekundach.
Archiwizacja stron i OCR
Zachowaj pełną zawartość strony, nawet jeśli oryginalne źródła znikną, i wyodrębnij tekst z możliwością wyszukiwania z obrazów za pomocą wbudowanego OCR.
Synchronizacja przeglądarki i urządzeń mobilnych
Zapisuj zakładki jednym kliknięciem z rozszerzeń Chrome lub Firefox i uzyskaj dostęp do całej swojej kolekcji z aplikacji na iOS i Androida z automatyczną synchronizacją.
Import kanału RSS
Automatycznie importuj treści z kanałów RSS do uporządkowanych kolekcji, utrzymując Twoją bazę wiedzy aktualną bez ręcznego zapisywania.
Dlaczego warto uruchomić Karakeep na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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