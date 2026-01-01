Wdróż OpenSearch jednym kliknięciem.
Silnik wyszukiwania i analizy na licencji Apache 2.0 z OpenSearch Dashboards do wizualizacji danych i analizy logów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z OpenSearch
OpenSearch to napędzany przez społeczność, otwarty pakiet do wyszukiwania i analizy, rozwidlony z Elasticsearch 7.10.2 w celu utrzymania prawdziwie otwartej alternatywy na licencji Apache 2.0. Zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe, analizę danych dzienników i zdarzeń, monitorowanie wydajności aplikacji oraz analizę bezpieczeństwa poprzez rozproszoną, skalowalną architekturę — wszystko bez zastrzeżonych ograniczeń licencyjnych.
Ten szablon wdraża zarówno OpenSearch, jak i OpenSearch Dashboards z włączonym uwierzytelnianiem, zapewniając Ci kompletną platformę wyszukiwania od pierwszego dnia. Samodzielne hostowanie oznacza, że wszystkie indeksowane dane i zapytania wyszukiwania pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, co jest kluczowe dla organizacji z wymogami rezydencji danych lub obsługujących wrażliwe informacje. Uwaga: wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM i przewiduje 2-5 minut na początkowe uruchomienie.
Główne cechy OpenSearch
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Zaawansowany DSL zapytań z punktacją trafności, nawigacją fasetową i indeksowaniem w czasie rzeczywistym dla szybkich, dokładnych wyników wyszukiwania.
OpenSearch Dashboards
Dołączona warstwa wizualizacji pozwala budować interaktywne pulpity nawigacyjne, uruchamiać zapytania i eksplorować dane bez dodatkowych narzędzi.
Analityka dzienników
Pobieraj i analizuj logi aplikacji i infrastruktury w czasie rzeczywistym, aby wykrywać anomalie i szybciej rozwiązywać incydenty.
Licencja Apache 2,0
Brak ograniczeń komercyjnych ani zaskakujących zmian licencyjnych — używaj, modyfikuj i rozpowszechniaj OpenSearch swobodnie.
Wykrywanie anomalii
Wbudowane wykrywanie anomalii oparte na uczeniu maszynowym i konfigurowalne alerty pomagają wychwytywać problemy, zanim zgłoszą je użytkownicy.
Dlaczego warto uruchomić OpenSearch na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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