OpenSearch to napędzany przez społeczność, otwarty pakiet do wyszukiwania i analizy, rozwidlony z Elasticsearch 7.10.2 w celu utrzymania prawdziwie otwartej alternatywy na licencji Apache 2.0. Zapewnia wyszukiwanie pełnotekstowe, analizę danych dzienników i zdarzeń, monitorowanie wydajności aplikacji oraz analizę bezpieczeństwa poprzez rozproszoną, skalowalną architekturę — wszystko bez zastrzeżonych ograniczeń licencyjnych.

Ten szablon wdraża zarówno OpenSearch, jak i OpenSearch Dashboards z włączonym uwierzytelnianiem, zapewniając Ci kompletną platformę wyszukiwania od pierwszego dnia. Samodzielne hostowanie oznacza, że wszystkie indeksowane dane i zapytania wyszukiwania pozostają na Twojej własnej infrastrukturze, co jest kluczowe dla organizacji z wymogami rezydencji danych lub obsługujących wrażliwe informacje. Uwaga: wymaga co najmniej 4 GB pamięci RAM i przewiduje 2-5 minut na początkowe uruchomienie.