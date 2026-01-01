Wdróż GreptimeDB jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowa ujednolicona baza danych obserwowalności dla metryk, logów i śladów z SQL i PromQL na jednym silniku.
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Co możesz zbudować z GreptimeDB
GreptimeDB to zbudowana w Rust baza danych obserwowalności typu open source, która przechowuje metryki, logi i ślady jako szerokie zdarzenia w jednym silniku kolumnowym. Jedna baza danych zastępuje typowe trio Prometheus, Loki i Elasticsearch, umożliwiając łączenie sygnałów w SQL oraz obsługę pulpitów nawigacyjnych, alertów i agentów AI z jednego backendu zamiast trzech.
Samodzielne hostowanie GreptimeDB na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje telemetrię o wysokiej kardynalności pod Twoją kontrolą, bez rozliczania SaaS za każdy punkt danych, a ta sama instancja obsługuje zdalny zapis Prometheus, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL i protokół liniowy InfluxDB — dzięki czemu istniejące kolektory i pulpity nawigacyjne podłączają się bez przepisywania.
Główne cechy GreptimeDB
Ujednolicony model danych
Przechowuj metryki, logi i ślady jako zdarzenia szerokie ze znacznikami czasu w jednym silniku kolumnowym i łącz sygnały za pomocą zwykłego SQL-a.
SQL i PromQL
Wykonuj zapytania do tych samych danych za pomocą SQL do analizy i PromQL do reguł alertowania Grafana — bez potrzeby oddzielnej warstwy zapytań lub warstwy tłumaczenia.
Natywne OpenTelemetry
Bezpośrednio pozyskuj OTLP dla metryk, logów i śladów, bez sidecarów eksportujących ani SDK specyficznych dla dostawcy między Twoimi usługami a bazą danych.
Szeroka obsługa protokołów
Obsługuj Prometheus remote write, InfluxDB line protocol, Loki push oraz klientów MySQL lub PostgreSQL na tej samej instancji dla bezproblemowych migracji.
Wbudowany panel internetowy
Przeglądaj tabele, uruchamiaj zapytania SQL i PromQL oraz sprawdzaj status klastra z wbudowanego interfejsu webowego bez instalowania oddzielnego frontendu.
Pamięć obiektowa gotowa
Skonfiguruj S3, GCS lub Azure Blob jako podstawową pamięć masową z lokalną pamięcią podręczną dysku, aby obniżyć koszty długoterminowego przechowywania telemetrii o dużej objętości.
Dlaczego warto uruchomić GreptimeDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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