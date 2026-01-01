GreptimeDB to zbudowana w Rust baza danych obserwowalności typu open source, która przechowuje metryki, logi i ślady jako szerokie zdarzenia w jednym silniku kolumnowym. Jedna baza danych zastępuje typowe trio Prometheus, Loki i Elasticsearch, umożliwiając łączenie sygnałów w SQL oraz obsługę pulpitów nawigacyjnych, alertów i agentów AI z jednego backendu zamiast trzech.

Samodzielne hostowanie GreptimeDB na Twoim własnym serwerze VPS utrzymuje telemetrię o wysokiej kardynalności pod Twoją kontrolą, bez rozliczania SaaS za każdy punkt danych, a ta sama instancja obsługuje zdalny zapis Prometheus, OpenTelemetry, MySQL, PostgreSQL i protokół liniowy InfluxDB — dzięki czemu istniejące kolektory i pulpity nawigacyjne podłączają się bez przepisywania.