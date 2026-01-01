changedetection.io to samodzielnie hostowana platforma do monitorowania stron internetowych, która wykrywa i powiadamia Ciebie o zmianach na dowolnej stronie internetowej — od aktualizacji treści i wahań cen, po uzupełnienia zapasów i zmiany regulacyjne. Wykracza poza proste sprawdzanie czasu dostępności, pozwalając Tobie na celowanie w konkretne elementy strony za pomocą selektorów CSS, XPath, JSONPath lub selekcji wizualnej, i wykorzystuje zintegrowaną przeglądarkę Playwright Chrome do monitorowania stron renderowanych w JavaScript i witryn wymagających logowania.

Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje cele monitorowania, dane wywiadu konkurencyjnego i dane powiadomień w całkowitej prywatności, bez opłat za stronę lub za sprawdzenie, niezależnie od tego, ile witryn lub jak często je monitorujesz.