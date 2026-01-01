Wdróż changedetection.io jednym kliknięciem.
Narzędzie do monitorowania zmian na samodzielnie hostowanej stronie internetowej, które powiadamia Cię, gdy aktualizują się treści, ceny lub elementy strony.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z changedetection.io
changedetection.io to samodzielnie hostowana platforma do monitorowania stron internetowych, która wykrywa i powiadamia Ciebie o zmianach na dowolnej stronie internetowej — od aktualizacji treści i wahań cen, po uzupełnienia zapasów i zmiany regulacyjne. Wykracza poza proste sprawdzanie czasu dostępności, pozwalając Tobie na celowanie w konkretne elementy strony za pomocą selektorów CSS, XPath, JSONPath lub selekcji wizualnej, i wykorzystuje zintegrowaną przeglądarkę Playwright Chrome do monitorowania stron renderowanych w JavaScript i witryn wymagających logowania.
Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje cele monitorowania, dane wywiadu konkurencyjnego i dane powiadomień w całkowitej prywatności, bez opłat za stronę lub za sprawdzenie, niezależnie od tego, ile witryn lub jak często je monitorujesz.
Główne cechy changedetection.io
Wsparcie dla stron JavaScript
Zintegrowana przeglądarka Playwright renderuje dynamiczne aplikacje jednostronicowe i obsługuje procesy logowania, do których podstawowe narzędzia do monitorowania HTTP nie mają dostępu.
Precyzyjne targetowanie elementu
Selektory CSS, XPath, JSONPath i selekcja wizualna pozwalają monitorować dokładnie tę treść, która ma znaczenie, zamiast całej strony.
Alerty cenowe i o dostępności
Ustaw progi cenowe i wyzwalacze słów kluczowych, aby otrzymywać powiadomienia tylko wtedy, gdy cena produktu spadnie poniżej Twojej ceny docelowej lub wróci do magazynu.
Ponad 70 Kanałów powiadomień
Wysyłaj alerty do Discorda, Slacka, Telegrama, poczty e-mail, webhooków i dziesiątek innych usług za pośrednictwem biblioteki Apprise bez dodatkowej konfiguracji.
Historia zmian z widokiem różnic
Każda wykryta zmiana jest przechowywana i wizualnie podświetlana, dzięki czemu możesz dokładnie sprawdzić, co i kiedy się zmieniło, bez ponownego odwiedzania oryginalnej strony.
Dlaczego warto uruchomić changedetection.io na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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