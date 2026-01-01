Wdróż DbGate jednym kliknięciem.
Wieloplatformowy menedżer baz danych Open Source obsługujący MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis i wiele innych silników SQL i NoSQL.
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Co możesz zbudować z DbGate
DbGate to wieloplatformowy menedżer baz danych typu open-source, który obsługuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i Amazon Redshift za pośrednictwem jednego interfejsu webowego. Zamiast przełączać się między narzędziami specyficznymi dla dostawców, łączysz się z każdą bazą danych z jednego obszaru roboczego, uruchamiasz zapytania SQL lub NoSQL w wielu zakładkach, edytujesz tabele w wierszu i porównujesz schematy w różnych środowiskach.
Samodzielne hostowanie DbGate na własnym VPS przechowuje ciągi połączeń, zapisane zapytania i wyeksportowane dane w całości na Twojej infrastrukturze, bez telemetrii w chmurze i licencjonowania na stanowisko. Interfejs przeglądarki jest dostępny z dowolnego urządzenia, co czyni go użytecznym do inspekcji danych ad-hoc, codziennej administracji i wspólnego debugowania bez instalowania klienta desktopowego na każdej maszynie deweloperskiej.
Główne cechy DbGate
SQL i NoSQL razem
Połącz się z MySQL, PostgreSQL, SQL Server, MongoDB, Redis, SQLite, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i innymi z jednego obszaru roboczego bez konieczności przełączania się między klientami specyficznymi dla dostawcy.
Wielozakładkowy edytor zapytań
Uruchamiaj zapytania SQL lub MongoDB w wielu zakładkach z autouzupełnianiem, podświetlaniem składni i trwałą historią, która przetrwa ponowne połączenia i ponowne uruchomienia.
Wizualny edytor tabel
Przeglądaj, filtruj, sortuj i edytuj wiersze bezpośrednio w siatce przypominającej arkusz kalkulacyjny, a następnie zatwierdź zmiany za pomocą wygenerowanego diffa SQL, zanim trafią do bazy danych.
Porównywanie i eksportowanie schematu
Porównaj schematy między dwiema bazami danych, generuj SQL migracji i eksportuj tabele lub zapytania do CSV, JSON, zrzutów SQL lub Excela bezpośrednio z przeglądarki.
Projektant diagramów ER
Wizualizuj relacje za pomocą interaktywnego diagramu ER, a następnie wyeksportuj układ jako SVG lub PNG do dokumentacji i przeglądów architektury.
Dlaczego warto uruchomić DbGate na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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