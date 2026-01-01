DbGate to wieloplatformowy menedżer baz danych typu open-source, który obsługuje MySQL, MariaDB, PostgreSQL, SQLite, SQL Server, MongoDB, Redis, ClickHouse, CockroachDB, Cassandra i Amazon Redshift za pośrednictwem jednego interfejsu webowego. Zamiast przełączać się między narzędziami specyficznymi dla dostawców, łączysz się z każdą bazą danych z jednego obszaru roboczego, uruchamiasz zapytania SQL lub NoSQL w wielu zakładkach, edytujesz tabele w wierszu i porównujesz schematy w różnych środowiskach.

Samodzielne hostowanie DbGate na własnym VPS przechowuje ciągi połączeń, zapisane zapytania i wyeksportowane dane w całości na Twojej infrastrukturze, bez telemetrii w chmurze i licencjonowania na stanowisko. Interfejs przeglądarki jest dostępny z dowolnego urządzenia, co czyni go użytecznym do inspekcji danych ad-hoc, codziennej administracji i wspólnego debugowania bez instalowania klienta desktopowego na każdej maszynie deweloperskiej.