Deploy Transmission in one click installation.
Lightweight BitTorrent client with a clean web interface for remote torrent management and headless VPS downloads.
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Co możesz zbudować z Transmission
Transmission is one of the most popular open-source BitTorrent clients, known for its minimal resource footprint and straightforward web interface. It runs headlessly on a VPS, allowing you to manage downloads remotely from any browser without running a desktop application.
Self-hosting Transmission on a VPS gives you continuous downloading power without keeping a personal machine running. It supports magnet links, DHT, peer exchange, bandwidth scheduling, blocklists, and RPC access for seamless integration with automation tools like Sonarr and Radarr for media management.
Główne cechy Transmission
Web remote interface
Manage torrents from any browser using the built-in web UI without needing a desktop client or SSH access.
Low resource usage
Transmission is optimized for minimal CPU and memory usage, making it ideal for always-on VPS operation.
Bandwidth scheduling
Set speed limits and active hours to control when and how fast torrents download relative to your other VPS workloads.
Sonarr & Radarr integration
Transmission's RPC API connects directly with automation tools like Sonarr and Radarr for hands-free media management.
Dlaczego warto uruchomić Transmission na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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