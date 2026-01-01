MariaDB to jedna z najczęściej wdrażanych na świecie relacyjnych baz danych, stworzona przez oryginalnych twórców MySQL, aby pozostać na stałe oprogramowaniem open source. Oferuje pełną zgodność z ACID, kompatybilność z MySQL, wiele silników pamięci masowej oraz funkcje klasy korporacyjnej, takie jak Galera Cluster dla wysokiej dostępności — co czyni ją solidną podstawą dla aplikacji internetowych, platform SaaS i obciążeń danych dowolnej wielkości.

Uruchomienie MariaDB na własnym VPS-ie zapewnia dedykowane zasoby bazy danych, bezpośrednią kontrolę nad konfiguracją i optymalizacją oraz współdzielony serwer bazy danych dostępny dla wszystkich Twoich aplikacji — bez narzutu i opłat za zasoby typowych dla zarządzanych usług baz danych.