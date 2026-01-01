Wdróż MariaDB jednym kliknięciem.
Relacyjna baza danych typu open-source i bezproblemowy zamiennik MySQL, któremu zaufały miliony wdrożeń na całym świecie.
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Co możesz zbudować z MariaDB
MariaDB to jedna z najczęściej wdrażanych na świecie relacyjnych baz danych, stworzona przez oryginalnych twórców MySQL, aby pozostać na stałe oprogramowaniem open source. Oferuje pełną zgodność z ACID, kompatybilność z MySQL, wiele silników pamięci masowej oraz funkcje klasy korporacyjnej, takie jak Galera Cluster dla wysokiej dostępności — co czyni ją solidną podstawą dla aplikacji internetowych, platform SaaS i obciążeń danych dowolnej wielkości.
Uruchomienie MariaDB na własnym VPS-ie zapewnia dedykowane zasoby bazy danych, bezpośrednią kontrolę nad konfiguracją i optymalizacją oraz współdzielony serwer bazy danych dostępny dla wszystkich Twoich aplikacji — bez narzutu i opłat za zasoby typowych dla zarządzanych usług baz danych.
Główne cechy MariaDB
Kompatybilność MySQL'a
Bezpośredni zamiennik dla MySQL oznacza, że istniejące aplikacje, sterowniki i narzędzia działają bez zmian w kodzie.
Transakcje ACID
Pełna obsługa transakcyjna z InnoDB zapewnia integralność danych dla aplikacji, które nie mogą sobie pozwolić na niespójny stan.
Galera Cluster
Wbudowana replikacja wielo-masterowa dla wdrożeń o wysokiej dostępności, które wymagają operacji na bazie danych bez przestojów.
Wiele silników pamięci
Wybierz spośród InnoDB, Aria, ColumnStore i innych, aby dopasować silnik pamięci masowej do każdego typu obciążenia.
JSON i Dane przestrzenne
Natywny typ danych JSON i indeksy przestrzenne obsługują nowoczesne modele danych aplikacji obok tradycyjnych danych relacyjnych.
Dlaczego warto uruchomić MariaDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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