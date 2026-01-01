Wdróż Kener jednym kliknięciem.
Platforma strony statusu open-source do monitorowania usług i komunikowania incydentów użytkownikom w czasie rzeczywistym.
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Co możesz zbudować z Kener
Kener to system strony statusu typu open source, zbudowany w oparciu o SvelteKit, który pozwala zespołom monitorować usługi i przejrzyście informować o awariach. Obsługuje wiele typów monitorów — punkty końcowe HTTP/API, TCP, DNS, certyfikaty SSL, ping, zapytania SQL, sygnały pulsu i serwery gier — każdy śledzony i wyświetlany na publicznej stronie statusu z historią czasu dostępności i wykresami czasu odpowiedzi.
Samodzielne hostowanie Kenera na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane monitorowania i historię incydentów pod Twoją kontrolą. Dołączona instancja Redis obsługuje kolejki zadań i buforowanie, podczas gdy dane aplikacji są domyślnie przechowywane w SQLite — nie jest wymagana zewnętrzna baza danych. Pierwszy użytkownik, który zarejestruje się w instancji, zostaje administratorem.
Główne cechy Kener
Wieloprotokołowe monitorowanie
Monitoruj punkty końcowe HTTP, porty TCP, rekordy DNS, certyfikaty SSL, cele ping, sygnały pulsu i serwery gier z jednego pulpitu nawigacyjnego.
Zarządzanie incydentami
Twórz raporty incydentów z osiami czasu statusu opatrzonymi znacznikami czasu, publikuj bieżące aktualizacje i archiwizuj rozwiązania dla przejrzystej historii awarii.
Zaplanowana konserwacja
Ogłoś planowane przestoje z wyprzedzeniem, aby użytkownicy widzieli nadchodzące okna konserwacji na stronie statusu, zanim usługa zostanie przerwana.
Powiadomienia wielokanałowe
Powiadom swój zespół za pośrednictwem poczty e-mail, Slacka, Discorda lub webhooków w momencie, gdy monitor zmieni stan lub się odzyska.
Osadzalne odznaki statusu
Dodaj plakietki statusu na żywo lub ramki iframe do Twojej dokumentacji, witryny lub panelu aplikacji, aby na bieżąco informować o stanie usługi.
Dostęp oparty na rolach
Zaproś członków zespołu z różnymi rolami do współpracy przy aktualizacjach incydentów i monitorowania konfiguracji bez udostępniania dostępu administratora.
Dlaczego warto uruchomić Kener na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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