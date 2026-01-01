Kener to system strony statusu typu open source, zbudowany w oparciu o SvelteKit, który pozwala zespołom monitorować usługi i przejrzyście informować o awariach. Obsługuje wiele typów monitorów — punkty końcowe HTTP/API, TCP, DNS, certyfikaty SSL, ping, zapytania SQL, sygnały pulsu i serwery gier — każdy śledzony i wyświetlany na publicznej stronie statusu z historią czasu dostępności i wykresami czasu odpowiedzi.

Samodzielne hostowanie Kenera na Twoim VPS utrzymuje wszystkie dane monitorowania i historię incydentów pod Twoją kontrolą. Dołączona instancja Redis obsługuje kolejki zadań i buforowanie, podczas gdy dane aplikacji są domyślnie przechowywane w SQLite — nie jest wymagana zewnętrzna baza danych. Pierwszy użytkownik, który zarejestruje się w instancji, zostaje administratorem.