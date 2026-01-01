Wdróż Kapowarr jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer biblioteki komiksów, który automatycznie pobiera, organizuje i zarządza Twoją cyfrową kolekcją komiksów.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kapowarr
Kapowarr to samodzielnie hostowany menedżer biblioteki komiksów zbudowany dla ekosystemu arr, zaprojektowany do automatyzacji pobierania, zmiany nazw i organizacji cyfrowych wydań komiksów, tomów i powieści graficznych. Podobnie jak Sonarr dla seriali telewizyjnych lub Radarr dla filmów, Kapowarr pozwala dodawać tytuły, które chcesz śledzić, a następnie automatycznie wyszukuje i pobiera nowe wydania, gdy tylko staną się dostępne z szeregu obsługiwanych źródeł.
Aplikacja może importować istniejące biblioteki komiksów, konwertować formaty plików i organizować pliki zgodnie z konfigurowalnymi schematami nazewnictwa. Uruchomienie Kapowarr na VPS sprawia, że Twoja biblioteka jest dostępna z dowolnego miejsca, automatyzując jednocześnie prace konserwacyjne, które w przeciwnym razie wymagałyby ciągłego ręcznego wysiłku.
Główne cechy Kapowarr
Automatyczne pobieranie zgłoszeń
Dodaj tomy, które chcesz śledzić, a Kapowarr automatycznie wyszuka i pobierze nowe wydania, gdy tylko zostaną opublikowane.
Importowanie i organizowanie biblioteki
Zaimportuj istniejącą bibliotekę komiksów i pozwól Kapowarr zmieniać nazwy, przenosić i organizować pliki zgodnie z Twoim preferowanym schematem nazewnictwa.
Pobieranie z wielu źródeł
Pobieraj z linków DDL, Pixeldrain, Mega i wielu innych źródeł z konfigurowalnymi preferencjami jakości i formatu.
Konwersja formatu
Automatycznie wyodrębnij i przekonwertuj pobrane pliki archiwum do preferowanego formatu komiksów podczas procesu importu.
Ręczne i automatyczne wyszukiwanie
Użyj monitorowanego wyszukiwania jednym kliknięciem, aby automatycznie pobrać całe tomy, lub przeglądaj i wybieraj konkretne wydania za pomocą wyszukiwania ręcznego.
Dlaczego warto uruchomić Kapowarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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