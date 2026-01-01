Kapowarr to samodzielnie hostowany menedżer biblioteki komiksów zbudowany dla ekosystemu arr, zaprojektowany do automatyzacji pobierania, zmiany nazw i organizacji cyfrowych wydań komiksów, tomów i powieści graficznych. Podobnie jak Sonarr dla seriali telewizyjnych lub Radarr dla filmów, Kapowarr pozwala dodawać tytuły, które chcesz śledzić, a następnie automatycznie wyszukuje i pobiera nowe wydania, gdy tylko staną się dostępne z szeregu obsługiwanych źródeł.

Aplikacja może importować istniejące biblioteki komiksów, konwertować formaty plików i organizować pliki zgodnie z konfigurowalnymi schematami nazewnictwa. Uruchomienie Kapowarr na VPS sprawia, że Twoja biblioteka jest dostępna z dowolnego miejsca, automatyzując jednocześnie prace konserwacyjne, które w przeciwnym razie wymagałyby ciągłego ręcznego wysiłku.