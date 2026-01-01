Moodist to mikser dźwięków otoczenia typu open source, który pozwala nakładać na siebie wyselekcjonowane pejzaże dźwiękowe, aby stworzyć idealne środowisko audio do skupienia, relaksu lub pracy twórczej. Dzięki 84 starannie dobranym dźwiękom — od deszczu i atmosfery lasu po szum kawiarni i warianty białego szumu — możesz tworzyć niestandardowe miksy dopasowane do Twojego nastroju lub zadania i zapisywać je jako presety, aby później je ponownie zastosować.

Oprócz miksowania dźwięków, Moodist zawiera pakiet narzędzi zwiększających produktywność bezpośrednio w interfejsie: timer Pomodoro, minutnik, ćwiczenia oddechowe, listę zadań i notatnik. Miksy można udostępniać za pośrednictwem adresu URL, aby współpracownicy lub znajomi mogli słuchać tego samego pejzażu dźwiękowego. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci prywatną, zawsze dostępną instancję na Twoim własnym serwerze VPS bez zależności od usług stron trzecich.