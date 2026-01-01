Wdróż Moodist jednym kliknięciem.
Mikser dźwięków otoczenia o otwartym kodzie źródłowym z 84 wyselekcjonowanymi pejzażami dźwiękowymi i wbudowanymi narzędziami zwiększającymi produktywność, do skupienia i relaksu.
Wybierz plan VPS dla Moodist
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Moodist
Moodist to mikser dźwięków otoczenia typu open source, który pozwala nakładać na siebie wyselekcjonowane pejzaże dźwiękowe, aby stworzyć idealne środowisko audio do skupienia, relaksu lub pracy twórczej. Dzięki 84 starannie dobranym dźwiękom — od deszczu i atmosfery lasu po szum kawiarni i warianty białego szumu — możesz tworzyć niestandardowe miksy dopasowane do Twojego nastroju lub zadania i zapisywać je jako presety, aby później je ponownie zastosować.
Oprócz miksowania dźwięków, Moodist zawiera pakiet narzędzi zwiększających produktywność bezpośrednio w interfejsie: timer Pomodoro, minutnik, ćwiczenia oddechowe, listę zadań i notatnik. Miksy można udostępniać za pośrednictwem adresu URL, aby współpracownicy lub znajomi mogli słuchać tego samego pejzażu dźwiękowego. Samodzielne hostowanie zapewnia Ci prywatną, zawsze dostępną instancję na Twoim własnym serwerze VPS bez zależności od usług stron trzecich.
Główne cechy Moodist
Warstwowe miksowanie dźwięku
Połącz wiele dźwięków otoczenia jednocześnie i dostosuj indywidualne poziomy głośności, aby stworzyć spersonalizowany pejzaż dźwiękowy.
Pakiet produktywności
Timer Pomodoro, minutnik odliczający, ćwiczenia oddechowe, lista zadań i notatnik są wbudowane w ten sam interfejs — nie są potrzebne żadne oddzielne aplikacje.
Miksy do udostępnienia
Eksportuj Twój obecny pejzaż dźwiękowy jako adres URL, aby koledzy z zespołu lub znajomi mogli natychmiast załadować i posłuchać tego samego miksu.
Zarządzanie ustawieniami wstępnymi
Zapisuj, nadawaj nazwy i wczytuj Twoje ulubione pejzaże dźwiękowe, aby móc wrócić do odpowiedniego środowiska jednym kliknięciem.
Progresywna aplikacja webowa
Zainstaluj Moodist na Twoim ekranie głównym, aby uzyskać dostęp offline i poczuć się jak w natywnej aplikacji zarówno na komputerach stacjonarnych, jak i urządzeniach mobilnych.
Dlaczego warto uruchomić Moodist na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.