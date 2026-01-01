Wdróż The Lounge jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany, zawsze aktywny klient IRC, który utrzymuje Cię w połączeniu i przechowuje Twoją pełną historię wiadomości na wszystkich urządzeniach.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z The Lounge
The Lounge to samodzielnie hostowany internetowy klient IRC, który działa jako stały bouncer IRC — pozostając połączonym z sieciami 24/7, dzięki czemu nigdy nie przegapisz wiadomości. Przechowuje pełną historię wiadomości i synchronizuje znaczniki odczytu na wszystkich Twoich urządzeniach za pośrednictwem responsywnego interfejsu przeglądarki.
Samodzielne hostowanie The Lounge na VPS zapewnia każdemu użytkownikowi stałą obecność w IRC bez potrzeby oddzielnej usługi BNC. Obsługuje wiele kont użytkowników, uwierzytelnianie SASL i LDAP, powiadomienia push, podglądy linków oraz jednoczesne połączenia z wieloma sieciami IRC.
Główne cechy The Lounge
Stałe połączenie
The Lounge pozostaje połączony z sieciami IRC całą dobę na Twoim VPS-ie, dzięki czemu nigdy nie przegapisz wiadomości, nawet gdy Twoje urządzenia są offline.
Pełna historia wiadomości
Wszystkie wiadomości są przechowywane po stronie serwera i synchronizowane na każdym urządzeniu, zapewniając pełną historię z dowolnej przeglądarki.
Obsługa wielu sieci
Połącz się z wieloma sieciami IRC jednocześnie z oddzielnymi kontami dla każdego użytkownika na Twoim serwerze.
Powiadomienia push
Otrzymuj mobilne i desktopowe powiadomienia push o wzmiankach i bezpośrednich wiadomościach bez konieczności trzymania otwartej karty przeglądarki.
Dlaczego warto uruchomić The Lounge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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