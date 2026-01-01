The Lounge to samodzielnie hostowany internetowy klient IRC, który działa jako stały bouncer IRC — pozostając połączonym z sieciami 24/7, dzięki czemu nigdy nie przegapisz wiadomości. Przechowuje pełną historię wiadomości i synchronizuje znaczniki odczytu na wszystkich Twoich urządzeniach za pośrednictwem responsywnego interfejsu przeglądarki.

Samodzielne hostowanie The Lounge na VPS zapewnia każdemu użytkownikowi stałą obecność w IRC bez potrzeby oddzielnej usługi BNC. Obsługuje wiele kont użytkowników, uwierzytelnianie SASL i LDAP, powiadomienia push, podglądy linków oraz jednoczesne połączenia z wieloma sieciami IRC.