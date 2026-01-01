Wdróż Xibo CMS jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy CMS do digital signage do planowania układów i mediów w sieciach wyświetlaczy z jednego centralnego serwera.
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Co możesz zbudować z Xibo CMS
Xibo CMS to dojrzała, w pełni otwartoźródłowa platforma digital signage, służąca do projektowania układów, organizowania bibliotek multimediów i planowania treści na flotach wyświetlaczy — od pojedynczego ekranu w holu po tysiące punktów końcowych w całym kraju. CMS zarządza użytkownikami, uprawnieniami, kampaniami, podziałem na pory dnia i raportowaniem dowodów odtworzenia, podczas gdy lekkie odtwarzacze Xibo, działające na systemach Android, webOS, Tizen, Linux lub Windows, wyświetlają treści na ekranie.
Samodzielne hostowanie Xibo CMS na Twoim VPS utrzymuje harmonogramy, analizy odbiorców i zasoby multimedialne pod Twoją kontrolą, bez opłat SaaS za każdy wyświetlacz. Ten szablon dostarcza CMS z MySQL, przekaźnikiem wiadomości XMR do kontroli odtwarzaczy w czasie rzeczywistym, Memcached do buforowania i QuickChart do osadzonych wykresów — wszystko połączone i udostępnione za pośrednictwem preinstalowanego odwrotnego proxy Traefik z automatycznym HTTPS.
Główne cechy Xibo CMS
Projektant układu
Twórz układy wielostrefowe, łączące obrazy, wideo, strony internetowe, RSS, paski informacyjne i widżety, za pomocą wizualnego edytora "drag-and-drop" w przeglądarce.
Planowanie i segmentacja czasowa
Zaplanuj kampanie według zakresu dat, pory dnia, dnia tygodnia, cykliczności lub priorytetu — w tym odtwarzanie geolokalizacyjne i wyzwalane zdarzeniami.
Zarządzanie grupami wyświetlania
Organizuj setki lub tysiące ekranów w grupy i tagi, a następnie przesyłaj różne harmonogramy do każdego segmentu z jednej centralnej konsoli.
Kontrola gracza w czasie rzeczywistym
Dołączony przekaźnik wiadomości XMR przesyła zmiany układu, żądania zrzutów ekranu i polecenia do połączonych graczy w momencie publikacji.
Raportowanie potwierdzenia emisji
Gromadź statystyki odtwarzania dla poszczególnych wyświetlaczy w celu zapewnienia zgodności i rozliczania reklam, z raportami, które można eksportować jako CSV lub przedstawiać w formie wykresów.
Gracze wieloplatformowi
Połącz system CMS z darmowymi lub licencjonowanymi odtwarzaczami Xibo na systemach Android, webOS, Tizen, Linux i Windows, aby obsługiwać praktycznie dowolny sprzęt do digital signage.
Dlaczego warto uruchomić Xibo CMS na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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