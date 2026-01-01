Xibo CMS to dojrzała, w pełni otwartoźródłowa platforma digital signage, służąca do projektowania układów, organizowania bibliotek multimediów i planowania treści na flotach wyświetlaczy — od pojedynczego ekranu w holu po tysiące punktów końcowych w całym kraju. CMS zarządza użytkownikami, uprawnieniami, kampaniami, podziałem na pory dnia i raportowaniem dowodów odtworzenia, podczas gdy lekkie odtwarzacze Xibo, działające na systemach Android, webOS, Tizen, Linux lub Windows, wyświetlają treści na ekranie.

Samodzielne hostowanie Xibo CMS na Twoim VPS utrzymuje harmonogramy, analizy odbiorców i zasoby multimedialne pod Twoją kontrolą, bez opłat SaaS za każdy wyświetlacz. Ten szablon dostarcza CMS z MySQL, przekaźnikiem wiadomości XMR do kontroli odtwarzaczy w czasie rzeczywistym, Memcached do buforowania i QuickChart do osadzonych wykresów — wszystko połączone i udostępnione za pośrednictwem preinstalowanego odwrotnego proxy Traefik z automatycznym HTTPS.