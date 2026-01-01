Do 69% zniżki na Xibo CMS

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Otwartoźródłowy CMS do digital signage do planowania układów i mediów w sieciach wyświetlaczy z jednego centralnego serwera.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Xibo CMS

Xibo CMS to dojrzała, w pełni otwartoźródłowa platforma digital signage, służąca do projektowania układów, organizowania bibliotek multimediów i planowania treści na flotach wyświetlaczy — od pojedynczego ekranu w holu po tysiące punktów końcowych w całym kraju. CMS zarządza użytkownikami, uprawnieniami, kampaniami, podziałem na pory dnia i raportowaniem dowodów odtworzenia, podczas gdy lekkie odtwarzacze Xibo, działające na systemach Android, webOS, Tizen, Linux lub Windows, wyświetlają treści na ekranie.

Samodzielne hostowanie Xibo CMS na Twoim VPS utrzymuje harmonogramy, analizy odbiorców i zasoby multimedialne pod Twoją kontrolą, bez opłat SaaS za każdy wyświetlacz. Ten szablon dostarcza CMS z MySQL, przekaźnikiem wiadomości XMR do kontroli odtwarzaczy w czasie rzeczywistym, Memcached do buforowania i QuickChart do osadzonych wykresów — wszystko połączone i udostępnione za pośrednictwem preinstalowanego odwrotnego proxy Traefik z automatycznym HTTPS.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Xibo CMS

Projektant układu

Twórz układy wielostrefowe, łączące obrazy, wideo, strony internetowe, RSS, paski informacyjne i widżety, za pomocą wizualnego edytora "drag-and-drop" w przeglądarce.

Planowanie i segmentacja czasowa

Zaplanuj kampanie według zakresu dat, pory dnia, dnia tygodnia, cykliczności lub priorytetu — w tym odtwarzanie geolokalizacyjne i wyzwalane zdarzeniami.

Zarządzanie grupami wyświetlania

Organizuj setki lub tysiące ekranów w grupy i tagi, a następnie przesyłaj różne harmonogramy do każdego segmentu z jednej centralnej konsoli.

Kontrola gracza w czasie rzeczywistym

Dołączony przekaźnik wiadomości XMR przesyła zmiany układu, żądania zrzutów ekranu i polecenia do połączonych graczy w momencie publikacji.

Raportowanie potwierdzenia emisji

Gromadź statystyki odtwarzania dla poszczególnych wyświetlaczy w celu zapewnienia zgodności i rozliczania reklam, z raportami, które można eksportować jako CSV lub przedstawiać w formie wykresów.

Gracze wieloplatformowi

Połącz system CMS z darmowymi lub licencjonowanymi odtwarzaczami Xibo na systemach Android, webOS, Tizen, Linux i Windows, aby obsługiwać praktycznie dowolny sprzęt do digital signage.

Dlaczego warto uruchomić Xibo CMS na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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