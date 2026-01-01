Wdróż Deluge jednym kliknięciem.
Lekki klient BitTorrent z interfejsem webowym, obsługą wtyczek i płynną integracją automatyzacji mediów.
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Co możesz zbudować z Deluge
Deluge to bogaty w funkcje, lekki klient BitTorrent zbudowany na bibliotece libtorrent, oferujący wszystkie niezbędne funkcje zarządzania torrentami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu opartego na przeglądarce. Obsługuje szyfrowanie protokołów, DHT, wymianę peerów, routing proxy, kontrolę prędkości i ekosystem wtyczek — co czyni go niezawodnym wyborem zarówno do okazjonalnego pobierania, jak i zaawansowanych konfiguracji automatyzacji mediów.
Wdrożenie Deluge na serwerze VPS zapewnia dedykowaną przepustowość do ciągłego seedowania i pobierania bez zużywania domowego połączenia internetowego lub limitów danych. Środowisko zawsze online utrzymuje zdrowe współczynniki na prywatnych trackerach, bezproblemowo integruje się z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Sonarr i Radarr, i utrzymuje aktywność torrentową w izolacji na dedykowanej infrastrukturze ze statycznym adresem IP.
Główne cechy Deluge
Interfejs przeglądarkowy
Zarządzaj wszystkimi torrentami z dowolnego urządzenia za pośrednictwem responsywnego interfejsu webowego, bez instalowania klienta desktopowego lub utrzymywania bezpośredniego dostępu do serwera.
Integracja automatyzacji mediów
Natywnie integruje się z Sonarr, Radarr i Lidarr, umożliwiając automatyczne pobieranie treści, zmianę nazw i organizację biblioteki.
Szyfrowanie protokołu
Szyfruje ruch BitTorrent w celu zmniejszenia dławienia przez dostawców usług internetowych i poprawy prywatności dla całej aktywności torrentowej na serwerze.
Podłącz System
Rozszerz funkcjonalność za pomocą wtyczek do etykiet, planowania, kanałów RSS, web seedów i zdalnego zarządzania klientami.
Szczegółowe sterowanie prędkością
Ustaw globalne i dla każdego torrenta limity wysyłania/pobierania z obsługą harmonogramowania, aby zarządzać wykorzystaniem przepustowości przez cały dzień.
Dlaczego warto uruchomić Deluge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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