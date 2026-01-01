Deluge to bogaty w funkcje, lekki klient BitTorrent zbudowany na bibliotece libtorrent, oferujący wszystkie niezbędne funkcje zarządzania torrentami za pośrednictwem przejrzystego interfejsu opartego na przeglądarce. Obsługuje szyfrowanie protokołów, DHT, wymianę peerów, routing proxy, kontrolę prędkości i ekosystem wtyczek — co czyni go niezawodnym wyborem zarówno do okazjonalnego pobierania, jak i zaawansowanych konfiguracji automatyzacji mediów.

Wdrożenie Deluge na serwerze VPS zapewnia dedykowaną przepustowość do ciągłego seedowania i pobierania bez zużywania domowego połączenia internetowego lub limitów danych. Środowisko zawsze online utrzymuje zdrowe współczynniki na prywatnych trackerach, bezproblemowo integruje się z narzędziami do automatyzacji, takimi jak Sonarr i Radarr, i utrzymuje aktywność torrentową w izolacji na dedykowanej infrastrukturze ze statycznym adresem IP.