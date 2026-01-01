Wdróż Glance jednym kliknięciem.
Lekki, samodzielnie hostowany panel, który agreguje kanały RSS, pogodę, statystyki serwera i wiele więcej w jednym widoku.
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Co możesz zbudować z Glance
Glance to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny oparty na Go, który centralizuje Twoje ważne strumienie informacji w jedną, konfigurowalną stronę. Obsługuje szeroką kolekcję widżetów — kanały RSS, prognozy pogody, Hacker News, Reddit, kanały YouTube, statystyki serwera, status kontenerów Docker i wiele więcej — wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym przy minimalnym zużyciu zasobów.
Hostowanie Glance na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich osobistych strumieni danych i umożliwia integrację z wewnętrznymi interfejsami API i usługami niedostępnymi dla alternatyw hostowanych w chmurze. Domyślna konfiguracja jest tworzona automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do działającego pulpitu nawigacyjnego natychmiast po wdrożeniu.
Główne cechy Glance
Ujednolicona agregacja kanałów
Pobieraj kanały RSS, posty z Reddita, Hacker News i aktualizacje z mediów społecznościowych do jednego, przewijanego widoku pulpitu nawigacyjnego.
Monitorowanie serwerów i kontenerów
Monitoruj status kontenerów Docker i metryki serwera wraz z kanałami treści bez przełączania narzędzi.
Obszerna biblioteka widżetów
Kalendarz, pogoda, dane rynkowe, kanały YouTube i streamy Twitch są dostępne jako konfigurowalne widżety.
Lekki plik binarny Go
Zbudowany w Go dla minimalnego zużycia pamięci i procesora, Glance działa komfortowo obok innych usług na współdzielonym VPS.
Niestandardowe integracje API
Połącz wewnętrzne interfejsy API i zastrzeżone źródła danych, aby wyświetlać prywatne metryki, do których hostowane pulpity nawigacyjne nie mają dostępu.
Dlaczego warto uruchomić Glance na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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