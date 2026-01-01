Glance to samodzielnie hostowany pulpit nawigacyjny oparty na Go, który centralizuje Twoje ważne strumienie informacji w jedną, konfigurowalną stronę. Obsługuje szeroką kolekcję widżetów — kanały RSS, prognozy pogody, Hacker News, Reddit, kanały YouTube, statystyki serwera, status kontenerów Docker i wiele więcej — wszystko aktualizuje się w czasie rzeczywistym przy minimalnym zużyciu zasobów.

Hostowanie Glance na Twoim VPS zapewnia prywatność Twoich osobistych strumieni danych i umożliwia integrację z wewnętrznymi interfejsami API i usługami niedostępnymi dla alternatyw hostowanych w chmurze. Domyślna konfiguracja jest tworzona automatycznie przy pierwszym uruchomieniu, dzięki czemu możesz uzyskać dostęp do działającego pulpitu nawigacyjnego natychmiast po wdrożeniu.