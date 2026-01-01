Wdróż CyberChef jednym kliknięciem.
„Cyber Szwajcarski Scyzoryk” GCHQ z ponad 300 operacjami do kodowania, szyfrowania i analizy danych w przeglądarce.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z CyberChef
CyberChef to potężne, internetowe narzędzie do manipulacji danymi, opracowane przez GCHQ, oferujące ponad 300 wbudowanych operacji do szyfrowania, kodowania, kompresji, haszowania i konwersji formatów danych — wszystko za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu „przeciągnij i upuść”. Unikalny system „przepisów” pozwala łączyć wiele operacji w przepływy pracy wielokrotnego użytku, które można udostępniać, podczas gdy funkcja „Magic” automatycznie wykrywa typy kodowania, aby przyspieszyć analizę.
Ponieważ CyberChef przetwarza wszystko po stronie klienta w Twojej przeglądarce, wrażliwe dane nigdy nie opuszczają Twojej maszyny. Samodzielne hostowanie własnej instancji na VPS zapewnia, że jest ona zawsze dostępna dla Twojego zespołu, dostępna tylko w Twojej infrastrukturze i wolna od zależności od publicznie hostowanych wersji — co jest kluczowe dla operacji bezpieczeństwa i przepływów pracy reagowania na incydenty, które obsługują poufne dane.
Główne cechy CyberChef
Ponad 300 wbudowanych operacji
Obejmuje Base64, AES, haszowanie SHA, wyrażenia regularne, analizowanie adresów IP, kompresję i dziesiątki innych operacji transformacji danych bez pisania kodu.
Łączenie przepisów
Łącz wiele operacji w przepisy wielokrotnego użytku, które można zapisać i udostępnić za pomocą adresu URL, umożliwiając powtarzalne i udokumentowane przepływy pracy transformacji danych.
Przetwarzanie po stronie klienta
Wszystkie operacje są wykonywane w całości w przeglądarce — dane nigdy nie opuszczają Twojej maszyny, dzięki czemu jest to bezpieczne dla wrażliwych dochodzeń bezpieczeństwa i poufnych analiz.
Magiczne automatyczne wykrywanie
Operacja Magic automatycznie identyfikuje nieznane schematy kodowania i sugeruje prawidłowe operacje do ich dekodowania, przyspieszając segregację i analizę.
Debugowanie z punktami przerwania
Przechodź przez receptury z punktami przerwania, aby sprawdzać pośrednie stany danych i rozwiązywać problemy ze złożonymi, wieloetapowymi potokami transformacji.
Dlaczego warto uruchomić CyberChef na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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