CyberChef to potężne, internetowe narzędzie do manipulacji danymi, opracowane przez GCHQ, oferujące ponad 300 wbudowanych operacji do szyfrowania, kodowania, kompresji, haszowania i konwersji formatów danych — wszystko za pośrednictwem intuicyjnego interfejsu „przeciągnij i upuść”. Unikalny system „przepisów” pozwala łączyć wiele operacji w przepływy pracy wielokrotnego użytku, które można udostępniać, podczas gdy funkcja „Magic” automatycznie wykrywa typy kodowania, aby przyspieszyć analizę.

Ponieważ CyberChef przetwarza wszystko po stronie klienta w Twojej przeglądarce, wrażliwe dane nigdy nie opuszczają Twojej maszyny. Samodzielne hostowanie własnej instancji na VPS zapewnia, że jest ona zawsze dostępna dla Twojego zespołu, dostępna tylko w Twojej infrastrukturze i wolna od zależności od publicznie hostowanych wersji — co jest kluczowe dla operacji bezpieczeństwa i przepływów pracy reagowania na incydenty, które obsługują poufne dane.