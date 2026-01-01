Zenfeed to centrum informacyjne AI o otwartym kodzie źródłowym, które łączy klasyczny czytnik RSS z osobistym sekretarzem LLM. Zamiast tonąć w surowych kanałach, każdy artykuł przechodzi przez konfigurowalny potok, który podsumowuje treść, klasyfikuje ją za pomocą niestandardowych podpowiedzi i osadza w indeksie semantycznym, który możesz przeszukiwać w języku naturalnym. Reguły śledzenia zamieniają dowolne tematy w cykliczne zadania, które dostarczają zaplanowane briefy, podsumowania monitoringu lub powiadomienia webhook, gdy pojawi się pasująca treść.

Samodzielne hostowanie Zenfeed na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją listę subskrypcji, historię czytania i Twój klucz API LLM na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Szablon zawiera interfejs użytkownika sieciowego, silnik Zenfeed z trwałym przechowywaniem danych oraz prywatną instancję RSSHub, dzięki czemu możesz subskrybować tysiące źródeł, które nie udostępniają natywnych kanałów RSS.