Wdróż Zenfeed jednym kliknięciem.
Hub RSS zasilany AI, który podsumowuje, semantycznie wyszukuje i kieruje Twoje kanały w praktyczne alerty i podsumowania.
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Co możesz zbudować z Zenfeed
Zenfeed to centrum informacyjne AI o otwartym kodzie źródłowym, które łączy klasyczny czytnik RSS z osobistym sekretarzem LLM. Zamiast tonąć w surowych kanałach, każdy artykuł przechodzi przez konfigurowalny potok, który podsumowuje treść, klasyfikuje ją za pomocą niestandardowych podpowiedzi i osadza w indeksie semantycznym, który możesz przeszukiwać w języku naturalnym. Reguły śledzenia zamieniają dowolne tematy w cykliczne zadania, które dostarczają zaplanowane briefy, podsumowania monitoringu lub powiadomienia webhook, gdy pojawi się pasująca treść.
Samodzielne hostowanie Zenfeed na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją listę subskrypcji, historię czytania i Twój klucz API LLM na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Szablon zawiera interfejs użytkownika sieciowego, silnik Zenfeed z trwałym przechowywaniem danych oraz prywatną instancję RSSHub, dzięki czemu możesz subskrybować tysiące źródeł, które nie udostępniają natywnych kanałów RSS.
Główne cechy Zenfeed
Podsumowania oparte na AI
Każdy artykuł jest przetwarzany przez LLM, który tworzy zwięzłe podsumowanie, dzięki czemu możesz przeskanować dziesiątki źródeł w ciągu kilku minut zamiast godzin.
Wyszukiwanie semantyczne
Indeks osadzania umożliwia wyszukiwanie historii czytania w języku naturalnym i wyświetlanie powiązanych artykułów w różnych kanałach i w czasie.
Zaplanowane briefingi
Skonfiguruj cykliczne zadania, które kompilują codzienne lub cotygodniowe podsumowania tego, co najważniejsze, i dostarczają je za pośrednictwem poczty e-mail lub webhooka.
Monitorowanie tematów
Zdefiniuj reguły śledzenia za pomocą niestandardowych monitów, które wywołują powiadomienia za każdym razem, gdy nowe artykuły pasują do tematu, firmy lub słowa kluczowego.
Zintegrowany RSSHub
Wbudowana instancja RSSHub przekształca tysiące stron bez natywnych kanałów w subskrypcje, które możesz przepuścić przez potok AI.
Otwórz serwer MCP
Działa jako serwer protokołu kontekstu modelu, dzięki czemu klienci AI, tacy jak Cherry Studio, mogą czatować bezpośrednio z Twoją osobistą biblioteką kanałów.
Dlaczego warto uruchomić Zenfeed na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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