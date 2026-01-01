Do 69% zniżki na Zenfeed

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Hub RSS zasilany AI, który podsumowuje, semantycznie wyszukuje i kieruje Twoje kanały w praktyczne alerty i podsumowania.

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VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Zenfeed

Zenfeed to centrum informacyjne AI o otwartym kodzie źródłowym, które łączy klasyczny czytnik RSS z osobistym sekretarzem LLM. Zamiast tonąć w surowych kanałach, każdy artykuł przechodzi przez konfigurowalny potok, który podsumowuje treść, klasyfikuje ją za pomocą niestandardowych podpowiedzi i osadza w indeksie semantycznym, który możesz przeszukiwać w języku naturalnym. Reguły śledzenia zamieniają dowolne tematy w cykliczne zadania, które dostarczają zaplanowane briefy, podsumowania monitoringu lub powiadomienia webhook, gdy pojawi się pasująca treść.

Samodzielne hostowanie Zenfeed na Twoim własnym VPS utrzymuje Twoją listę subskrypcji, historię czytania i Twój klucz API LLM na infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Szablon zawiera interfejs użytkownika sieciowego, silnik Zenfeed z trwałym przechowywaniem danych oraz prywatną instancję RSSHub, dzięki czemu możesz subskrybować tysiące źródeł, które nie udostępniają natywnych kanałów RSS.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Zenfeed

Podsumowania oparte na AI

Każdy artykuł jest przetwarzany przez LLM, który tworzy zwięzłe podsumowanie, dzięki czemu możesz przeskanować dziesiątki źródeł w ciągu kilku minut zamiast godzin.

Wyszukiwanie semantyczne

Indeks osadzania umożliwia wyszukiwanie historii czytania w języku naturalnym i wyświetlanie powiązanych artykułów w różnych kanałach i w czasie.

Zaplanowane briefingi

Skonfiguruj cykliczne zadania, które kompilują codzienne lub cotygodniowe podsumowania tego, co najważniejsze, i dostarczają je za pośrednictwem poczty e-mail lub webhooka.

Monitorowanie tematów

Zdefiniuj reguły śledzenia za pomocą niestandardowych monitów, które wywołują powiadomienia za każdym razem, gdy nowe artykuły pasują do tematu, firmy lub słowa kluczowego.

Zintegrowany RSSHub

Wbudowana instancja RSSHub przekształca tysiące stron bez natywnych kanałów w subskrypcje, które możesz przepuścić przez potok AI.

Otwórz serwer MCP

Działa jako serwer protokołu kontekstu modelu, dzięki czemu klienci AI, tacy jak Cherry Studio, mogą czatować bezpośrednio z Twoją osobistą biblioteką kanałów.

Dlaczego warto uruchomić Zenfeed na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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