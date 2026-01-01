Docker Registry to oficjalny, otwarty system przechowywania i dystrybucji obrazów Docker. Prowadzenie własnego rejestru zapewnia Twojemu zespołowi prywatne, wysokowydajne repozytorium obrazów kontenerów — utrzymując zastrzeżony kod aplikacji z dala od publicznych centrów, jednocześnie zapewniając szybkie i niezawodne pobieranie obrazów dla Twoich potoków CI/CD i wdrożeń produkcyjnych.

Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że dane obrazów nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury, co upraszcza zgodność z politykami zarządzania danymi i eliminuje zależność od usług zewnętrznych. Kontrolujesz dostęp, polityki przechowywania i pojemność pamięci masowej — bez opłat za obraz lub limitów przepustowości narzucanych przez dostawców hostowanych rejestrów.