Wdróż Docker Registry jednym kliknięciem.
Oficjalne prywatne repozytorium do przechowywania, dystrybucji i zarządzania obrazami kontenerów Docker.
Wybierz plan VPS dla Docker Registry
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Docker Registry
Docker Registry to oficjalny, otwarty system przechowywania i dystrybucji obrazów Docker. Prowadzenie własnego rejestru zapewnia Twojemu zespołowi prywatne, wysokowydajne repozytorium obrazów kontenerów — utrzymując zastrzeżony kod aplikacji z dala od publicznych centrów, jednocześnie zapewniając szybkie i niezawodne pobieranie obrazów dla Twoich potoków CI/CD i wdrożeń produkcyjnych.
Samodzielne hostowanie na Twoim VPS oznacza, że dane obrazów nigdy nie opuszczają Twojej infrastruktury, co upraszcza zgodność z politykami zarządzania danymi i eliminuje zależność od usług zewnętrznych. Kontrolujesz dostęp, polityki przechowywania i pojemność pamięci masowej — bez opłat za obraz lub limitów przepustowości narzucanych przez dostawców hostowanych rejestrów.
Główne cechy Docker Registry
Prywatne przechowywanie zdjęć
Bezpiecznie przechowuj zastrzeżone obrazy kontenerów we własnej infrastrukturze, chroniąc wrażliwy kod przed publicznymi rejestrami.
Integracja CI/CD
Standardowe API Docker do operacji push i pull zapewnia kompatybilność z każdym narzędziem do kompilacji, potokiem i platformą orkiestracji.
Wsparcie Webhook
Automatycznie uruchamiaj kolejne etapy potoku za każdym razem, gdy nowy obraz zostanie wypchnięty do rejestru.
Trwała pamięć podręczna warstwy
Współdzielona pamięć warstw między obrazami znacząco zmniejsza zużycie miejsca na dysku i przyspiesza dystrybucję obrazów w Twoim zespole.
Dlaczego warto uruchomić Docker Registry na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.