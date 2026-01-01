Koillection to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania kolekcjami, która pozwala katalogować wszystko — książki, płyty winylowe, gry wideo, znaczki, karty kolekcjonerskie lub każdą inną kolekcję, którą prowadzisz. W przeciwieństwie do usług katalogowania w chmurze, Koillection działa w całości na Twoim własnym serwerze, zapewniając prywatność danych Twojej kolekcji i pełną kontrolę nad nimi.

Zbudowany na Symfony z przejrzystym, responsywnym interfejsem, Koillection obsługuje niestandardowe pola metadanych i web scrapers, dzięki czemu możesz wzbogacić elementy dokładnie o informacje, które są istotne dla Twojego typu kolekcji. Pełne API REST umożliwia integrację z zewnętrznymi narzędziami, a obsługa wielu języków obejmuje ponad 11 języków od razu po instalacji.