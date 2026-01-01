Wdróż Koillection jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji do organizowania i katalogowania dowolnego rodzaju kolekcji fizycznych lub cyfrowych.
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Co możesz zbudować z Koillection
Koillection to samodzielnie hostowana aplikacja do zarządzania kolekcjami, która pozwala katalogować wszystko — książki, płyty winylowe, gry wideo, znaczki, karty kolekcjonerskie lub każdą inną kolekcję, którą prowadzisz. W przeciwieństwie do usług katalogowania w chmurze, Koillection działa w całości na Twoim własnym serwerze, zapewniając prywatność danych Twojej kolekcji i pełną kontrolę nad nimi.
Zbudowany na Symfony z przejrzystym, responsywnym interfejsem, Koillection obsługuje niestandardowe pola metadanych i web scrapers, dzięki czemu możesz wzbogacić elementy dokładnie o informacje, które są istotne dla Twojego typu kolekcji. Pełne API REST umożliwia integrację z zewnętrznymi narzędziami, a obsługa wielu języków obejmuje ponad 11 języków od razu po instalacji.
Główne cechy Koillection
Dowolny typ kolekcji
Kataloguj książki, gry, winyle, znaczki lub inne przedmioty kolekcjonerskie bez ograniczeń do gotowych szablonów.
Niestandardowe pola metadanych
Zdefiniuj dokładne pola i strukturę danych, która pasuje do Twojej kolekcji, zamiast dostosowywać się do ogólnego schematu.
Wsparcie dla Web scrapera
Automatycznie pobieraj metadane z zewnętrznych stron internetowych, aby wzbogacić swoje elementy o okładki, opisy i szczegóły.
Dostęp do REST API
Udostępnij dane swojej kolekcji za pośrednictwem pełnego interfejsu API REST, umożliwiając integrację z niestandardowymi aplikacjami lub przepływami pracy automatyzacji.
Interfejs wielojęzyczny
Używaj Koillection w Twoim własnym języku — obsługiwanych jest ponad 11 języków, z pełnym wsparciem dla angielskiego i francuskiego.
Dlaczego warto uruchomić Koillection na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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