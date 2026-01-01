Kotaemon to przejrzyste, konfigurowalne narzędzie do odpowiadania na pytania dotyczące dokumentów, oparte na RAG, które łączy się z wybranym przez Ciebie modelem LLM — od OpenAI i Azure po samodzielnie hostowaną instancję Ollama. Prześlij pliki PDF, dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne i obrazy, a następnie zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi poparte dokładnymi cytatami z materiału źródłowego.

W przeciwieństwie do usług AI do dokumentów opartych na chmurze, samodzielne hostowanie Kotaemon utrzymuje Twoje pliki prywatne na Twoim własnym VPS. Pełna wersja obrazu w tym szablonie dodaje Tesseract OCR, parsowanie formatów LibreOffice i obsługę dokumentów multimodalnych, czyniąc go odpowiednim dla zeskanowanych plików PDF, plików Office i dokumentów zawierających dużo obrazów.