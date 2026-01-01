Wdróż Kotaemon jednym kliknięciem.
Chatbot Q i A do dokumentów open-source do czatowania z Twoimi plikami przy użyciu dowolnego dostawcy LLM.
Wybierz plan VPS dla Kotaemon
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kotaemon
Kotaemon to przejrzyste, konfigurowalne narzędzie do odpowiadania na pytania dotyczące dokumentów, oparte na RAG, które łączy się z wybranym przez Ciebie modelem LLM — od OpenAI i Azure po samodzielnie hostowaną instancję Ollama. Prześlij pliki PDF, dokumenty Word, arkusze kalkulacyjne i obrazy, a następnie zadawaj pytania i otrzymuj odpowiedzi poparte dokładnymi cytatami z materiału źródłowego.
W przeciwieństwie do usług AI do dokumentów opartych na chmurze, samodzielne hostowanie Kotaemon utrzymuje Twoje pliki prywatne na Twoim własnym VPS. Pełna wersja obrazu w tym szablonie dodaje Tesseract OCR, parsowanie formatów LibreOffice i obsługę dokumentów multimodalnych, czyniąc go odpowiednim dla zeskanowanych plików PDF, plików Office i dokumentów zawierających dużo obrazów.
Główne cechy Kotaemon
Obsługa wielu LLM
Połącz się z OpenAI, Azure OpenAI, Cohere, Mistral lub dowolnym lokalnym modelem hostowanym przez Ollama bez migrowania Twoich dokumentów lub historii czatów.
Odpowiedzi poparte cytatami
Każda odpowiedź odsyła do dokładnych fragmentów w Twoich dokumentach źródłowych, dzięki czemu możesz zweryfikować twierdzenia i bezpośrednio śledzić informacje.
OCR i parsowanie plików Office
Tesseract OCR, LibreOffice i ffmpeg są dołączone do obsługi zeskanowanych plików PDF, plików Word i PowerPoint oraz dokumentów opartych na obrazach natywnie.
GraphRAG pobieranie
Opcjonalne zaplecza GraphRAG i LightRAG poprawiają dokładność wyszukiwania dla dużych lub gęsto powiązanych zestawów dokumentów.
Dostęp dla wielu użytkowników
Wbudowane zarządzanie użytkownikami umożliwia członkom zespołu utrzymywanie prywatnych kolekcji dokumentów w ramach jednego wspólnego wdrożenia.
Dlaczego warto uruchomić Kotaemon na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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