Twingate Connector to lokalny komponent platformy Twingate do dostępu do sieci opartego na zasadzie zero trust (ZTNA). Działa na Twoim VPS i ustanawia szyfrowane tunele tylko wychodzące do przekaźnika chmurowego Twingate — bez konieczności stosowania reguł zapory przychodzącej, otwartych portów i konfiguracji klienta VPN dla Twojego zespołu.

Samodzielne hostowanie konektora na VPS umieszcza go blisko Twoich prywatnych zasobów, umożliwiając kontrolę dostępu opartą na tożsamości na poziomie zasobów. Tylko uwierzytelnieni i autoryzowani użytkownicy na zatwierdzonych urządzeniach mogą uzyskać dostęp do chronionych usług, zastępując tradycyjne rozprzestrzenianie się VPN politykami dostępu dla poszczególnych aplikacji.