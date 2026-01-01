Wdróż Twingate Connector jednym kliknięciem.
Konektor dostępu do sieci Zero Trust, który zabezpiecza dostęp do prywatnych zasobów bez udostępniania portów lub zarządzania sieciami VPN.
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Co możesz zbudować z Twingate Connector
Twingate Connector to lokalny komponent platformy Twingate do dostępu do sieci opartego na zasadzie zero trust (ZTNA). Działa na Twoim VPS i ustanawia szyfrowane tunele tylko wychodzące do przekaźnika chmurowego Twingate — bez konieczności stosowania reguł zapory przychodzącej, otwartych portów i konfiguracji klienta VPN dla Twojego zespołu.
Samodzielne hostowanie konektora na VPS umieszcza go blisko Twoich prywatnych zasobów, umożliwiając kontrolę dostępu opartą na tożsamości na poziomie zasobów. Tylko uwierzytelnieni i autoryzowani użytkownicy na zatwierdzonych urządzeniach mogą uzyskać dostęp do chronionych usług, zastępując tradycyjne rozprzestrzenianie się VPN politykami dostępu dla poszczególnych aplikacji.
Główne cechy Twingate Connector
Brak otwartych portów przychodzących
Łącznik używa połączeń tylko wychodzących, więc Twój VPS nigdy nie potrzebuje przychodzących reguł zapory sieciowej, które narażają obwód Twojej sieci.
Dostęp oparty na tożsamości
Decyzje dotyczące dostępu są wymuszane na poziomie zasobu i użytkownika, zastępując szeroki dostęp VPN na poziomie sieci szczegółowymi zasadami.
Zaufanie urządzenia
Wymagaj kontroli stanu urządzenia przed udzieleniem dostępu, zapewniając, że tylko zarządzane i zgodne urządzenia mogą uzyskać dostęp do chronionych zasobów.
Proste wdrożenie
Wdróż w kilka minut, używając tylko nazwy sieci i tokena dostępu — bez skomplikowanej konfiguracji serwera VPN lub zarządzania PKI.
Dlaczego warto uruchomić Twingate Connector na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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