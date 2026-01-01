DVinyl to menedżer kolekcji typu open-source stworzony dla entuzjastów mediów fizycznych, którzy chcą mieć jedno, konfigurowalne miejsce na swoje winyle, płyty CD, kasety, książki, komiksy, Blu-ray, DVD i gry wideo. Pobiera bogate metadane i okładki z Discogs, Hardcover, TMDB i IGDB, a następnie szacuje wartość rynkową wydań muzycznych, dzięki czemu kolekcjonerzy mogą śledzić rzeczywistą wartość swoich półek.

Samodzielne hostowanie DVinyl na własnym serwerze VPS sprawia, że cały Twój inwentarz kolekcji, tagi lokalizacji i dane listy życzeń pozostają pod Twoją kontrolą, zamiast być zablokowane w aplikacji innej firmy lub arkuszu kalkulacyjnym. Dołączona baza danych MongoDB zapewnia trwałość Twojego katalogu po aktualizacjach, a prywatny system uwierzytelniania pozwala przeglądać go samodzielnie lub udostępniać widok tylko do odczytu znajomym.