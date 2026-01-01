Wdróż DVinyl jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany menedżer kolekcji, który kataloguje i wycenia płyty winylowe, płyty CD, książki, filmy i gry wideo w jednej bibliotece.
Wybierz plan VPS dla DVinyl
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z DVinyl
DVinyl to menedżer kolekcji typu open-source stworzony dla entuzjastów mediów fizycznych, którzy chcą mieć jedno, konfigurowalne miejsce na swoje winyle, płyty CD, kasety, książki, komiksy, Blu-ray, DVD i gry wideo. Pobiera bogate metadane i okładki z Discogs, Hardcover, TMDB i IGDB, a następnie szacuje wartość rynkową wydań muzycznych, dzięki czemu kolekcjonerzy mogą śledzić rzeczywistą wartość swoich półek.
Samodzielne hostowanie DVinyl na własnym serwerze VPS sprawia, że cały Twój inwentarz kolekcji, tagi lokalizacji i dane listy życzeń pozostają pod Twoją kontrolą, zamiast być zablokowane w aplikacji innej firmy lub arkuszu kalkulacyjnym. Dołączona baza danych MongoDB zapewnia trwałość Twojego katalogu po aktualizacjach, a prywatny system uwierzytelniania pozwala przeglądać go samodzielnie lub udostępniać widok tylko do odczytu znajomym.
Główne cechy DVinyl
Wielofunkcyjna biblioteka
Kataloguj płyty winylowe, płyty CD, kasety, książki, komiksy, płyty Blu-ray, płyty DVD i gry wideo obok siebie w jednej, ujednoliconej kolekcji, zamiast żonglować oddzielnymi aplikacjami.
Wycena rynkowa Discogs
Pobieraj w czasie rzeczywistym niskie, średnie i wysokie szacunki rynkowe z Discogs, dzięki czemu zawsze wiesz, ile warta jest Twoja kolekcja muzyki na rynku wtórnym.
Import Discogs jednym kliknięciem
Zaimportuj całą istniejącą kolekcję Discogs jednym kliknięciem lub dodaj nowe pozycje za pomocą identyfikatora wydania bez ponownego wpisywania danych artysty, wytwórni lub utworu.
Konfigurowalny panel
Zbuduj swój widok główny z modułowymi widżetami statystyk, konfigurowalnymi skrótami nawigacyjnymi i motywami wizualnymi dla poszczególnych kategorii, które pasują do Twojego sposobu przeglądania.
Fizyczne śledzenie lokalizacji
Etykieta, która wskazuje, gdzie każdy przedmiot znajduje się na Twoich półkach, w magazynie lub jest wypożyczony, dzięki czemu możesz znaleźć konkretny zapis lub książkę bez przeszukiwania całej kolekcji.
Lista życzeń i udostępnianie
Śledź przyszłe znaleziska na dedykowanej liście życzeń i udostępnij Twój katalog za pomocą wbudowanego uwierzytelniania do prywatnego przeglądania lub udostępniania tylko do odczytu.
Dlaczego warto uruchomić DVinyl na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.