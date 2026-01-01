Do 69% zniżki na Trip

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Minimalistyczny, samodzielnie hostowany tracker map i planer podróży do organizacji punktów zainteresowania i wielodniowych tras podróży.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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30 dni gwarancji zwrotu pieniędzy
Wdróż Trip jednym kliknięciem.

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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Trip

Trip to minimalistyczny tracker map i planer podróży hostowany samodzielnie, który pozwala zbierać punkty zainteresowania na interaktywnych mapach i przekształcać je w ustrukturyzowane, wielodniowe plany podróży. Zbudowany wokół czystego, wolnego od rozpraszaczy interfejsu, koncentruje się na dwóch czynnościach, które podróżni faktycznie powtarzają: oznaczaniu miejsc wartych odwiedzenia i układaniu ich w podróże z datami, notatkami i załącznikami.

Uruchomienie Trip na własnym VPS-ie sprawia, że każdy POI, plan podróży i link do towarzysza podróży pozostaje w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Nie ma telemetrii, reklam ani chmury stron trzecich — Twoje miejsca docelowe i plany podróży nigdy nie opuszczają Twojego serwera, a integracja OIDC pozwala połączyć Trip z istniejącą konfiguracją jednokrotnego logowania, jeśli tego potrzebujesz.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Trip

Interaktywne mapy POI

Upuszczaj, kategoryzuj i filtruj interesujące miejsca na konfigurowalnych kafelkach mapy zbudowanych na Leaflet do szybkiej, przyjaznej dla urządzeń mobilnych eksploracji.

Kilkudniowe plany podróży

Grupuj POI w plany podróży dzień po dniu z notatkami, kosztami i załącznikami, aby cały plan znajdował się w jednym miejscu.

Współpraca podróżnicza

Udostępniaj podróże towarzyszom podróży, aby wszyscy widzieli ten sam plan podróży i aktualizacje bez żonglowania wątkami czatów lub arkuszami kalkulacyjnymi.

OIDC jednokrotne logowanie

Opcjonalne logowanie OpenID Connect umożliwia Ci ponowne wykorzystanie Twojego istniejącego dostawcy tożsamości zamiast zarządzania oddzielnym kontem Trip.

Prywatność w domyśle

Brak telemetrii, śledzenia czy reklam — każde miejsce, zdjęcie i podróż pozostaje na Twoim VPS pod Twoją bezpośrednią kontrolą.

Lekki SQLite

Pojedynczy kontener oparty na SQLite z pojedynczym woluminem pamięci masowej, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są prostym kopiowaniem plików.

Dlaczego warto uruchomić Trip na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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30-dniowa gwarancja zwrotu pieniędzy

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