Trip to minimalistyczny tracker map i planer podróży hostowany samodzielnie, który pozwala zbierać punkty zainteresowania na interaktywnych mapach i przekształcać je w ustrukturyzowane, wielodniowe plany podróży. Zbudowany wokół czystego, wolnego od rozpraszaczy interfejsu, koncentruje się na dwóch czynnościach, które podróżni faktycznie powtarzają: oznaczaniu miejsc wartych odwiedzenia i układaniu ich w podróże z datami, notatkami i załącznikami.

Uruchomienie Trip na własnym VPS-ie sprawia, że każdy POI, plan podróży i link do towarzysza podróży pozostaje w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Nie ma telemetrii, reklam ani chmury stron trzecich — Twoje miejsca docelowe i plany podróży nigdy nie opuszczają Twojego serwera, a integracja OIDC pozwala połączyć Trip z istniejącą konfiguracją jednokrotnego logowania, jeśli tego potrzebujesz.