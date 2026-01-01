Wdróż Trip jednym kliknięciem.
Minimalistyczny, samodzielnie hostowany tracker map i planer podróży do organizacji punktów zainteresowania i wielodniowych tras podróży.
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Co możesz zbudować z Trip
Trip to minimalistyczny tracker map i planer podróży hostowany samodzielnie, który pozwala zbierać punkty zainteresowania na interaktywnych mapach i przekształcać je w ustrukturyzowane, wielodniowe plany podróży. Zbudowany wokół czystego, wolnego od rozpraszaczy interfejsu, koncentruje się na dwóch czynnościach, które podróżni faktycznie powtarzają: oznaczaniu miejsc wartych odwiedzenia i układaniu ich w podróże z datami, notatkami i załącznikami.
Uruchomienie Trip na własnym VPS-ie sprawia, że każdy POI, plan podróży i link do towarzysza podróży pozostaje w infrastrukturze, którą kontrolujesz. Nie ma telemetrii, reklam ani chmury stron trzecich — Twoje miejsca docelowe i plany podróży nigdy nie opuszczają Twojego serwera, a integracja OIDC pozwala połączyć Trip z istniejącą konfiguracją jednokrotnego logowania, jeśli tego potrzebujesz.
Główne cechy Trip
Interaktywne mapy POI
Upuszczaj, kategoryzuj i filtruj interesujące miejsca na konfigurowalnych kafelkach mapy zbudowanych na Leaflet do szybkiej, przyjaznej dla urządzeń mobilnych eksploracji.
Kilkudniowe plany podróży
Grupuj POI w plany podróży dzień po dniu z notatkami, kosztami i załącznikami, aby cały plan znajdował się w jednym miejscu.
Współpraca podróżnicza
Udostępniaj podróże towarzyszom podróży, aby wszyscy widzieli ten sam plan podróży i aktualizacje bez żonglowania wątkami czatów lub arkuszami kalkulacyjnymi.
OIDC jednokrotne logowanie
Opcjonalne logowanie OpenID Connect umożliwia Ci ponowne wykorzystanie Twojego istniejącego dostawcy tożsamości zamiast zarządzania oddzielnym kontem Trip.
Prywatność w domyśle
Brak telemetrii, śledzenia czy reklam — każde miejsce, zdjęcie i podróż pozostaje na Twoim VPS pod Twoją bezpośrednią kontrolą.
Lekki SQLite
Pojedynczy kontener oparty na SQLite z pojedynczym woluminem pamięci masowej, co sprawia, że tworzenie kopii zapasowych i migracje są prostym kopiowaniem plików.
Dlaczego warto uruchomić Trip na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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