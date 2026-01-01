Do 69% zniżki na Bazarr

Wdróż Bazarr jednym kliknięciem instalacji.

Automatyczny towarzysz zarządzania napisami dla Sonarr i Radarr, który pobiera i aktualizuje napisy w całej Twojej bibliotece multimediów.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  zł /mies.
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Wdróż Bazarr jednym kliknięciem instalacji.

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68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
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8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
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KVM 4
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46,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
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Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99  zł
23,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 575,76 zł (standardowa cena 1.799,76 zł). Odnów za 51,99 zł/mies.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99  zł
34,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 839,76 zł (standardowa cena 2.207,76 zł). Odnów za 64,99 zł/mies.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99  zł
46,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 1.127,76 zł (standardowa cena 3.695,76 zł). Odnów za 119,99 zł/mies.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99  zł
93,99  zł /mies.
Wybierz plan
Uzyskaj 24 mies. za 2.255,76 zł (standardowa cena 6.671,76 zł). Odnów za 213,99 zł/mies.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Bazarr

Bazarr to aplikacja towarzysząca dla Sonarr i Radarr, która automatyzuje cały proces zarządzania napisami dla Twojej biblioteki multimediów. Monitoruje Twoją bibliotekę pod kątem nowej zawartości i automatycznie wyszukuje, pobiera i organizuje napisy w Twoich preferowanych językach u ponad 20 dostawców, w tym OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Gdy dostępne są lepsze wersje napisów, Bazarr automatycznie je aktualizuje — bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Uruchomienie Bazarr na dedykowanym VPS zapewnia mu stały czas dostępności i niezawodny publiczny adres IP, niezbędne do nieprzerwanego dostępu do dostawców — sieci domowe z dynamicznymi adresami IP mogą z czasem zostać zablokowane przez dostawców napisów. W połączeniu z narzędziami do synchronizacji napisów, które korygują niezgodności czasowe, oraz obsługą ścieżek SDH dla osób niedosłyszących, Bazarr zapewnia pełne pokrycie napisów dla każdego elementu multimedialnego w Twojej bibliotece.

Rozpocznij
Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Bazarr

Integracja Sonarr i Radarr

Bazarr łączy się bezpośrednio z Twoją istniejącą konfiguracją arr i automatycznie pobiera napisy dla każdego filmu lub odcinka w miarę dodawania go do Twojej biblioteki.

20+ dostawców napisów

Wyszukuj OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi i wiele innych jednocześnie, aby zmaksymalizować szansę na znalezienie dokładnych napisów w Twoim języku.

Automatyczne ulepszenia jakości

Gdy zostanie wydana lepsza wersja napisów dla treści już znajdujących się w Twojej bibliotece, Bazarr automatycznie zastępuje istniejący plik bez żadnej ręcznej interwencji.

Synchronizacja podtytułów

Wbudowane narzędzia do synchronizacji dostosowują czas napisów do ścieżek audio, eliminując najczęstszą przyczynę, dla której napisy wydają się niezsynchronizowane, nawet jeśli zostały pobrane z renomowanych źródeł.

Wsparcie dla niedosłyszących

Preferuj ścieżki SDH lub CC dla dostępności — Bazarr może priorytetyzować napisy dla osób niedosłyszących u wszystkich dostawców dla każdej pozycji w Twojej bibliotece.

Dlaczego warto uruchomić Bazarr na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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