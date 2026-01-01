Wdróż Bazarr jednym kliknięciem instalacji.
Automatyczny towarzysz zarządzania napisami dla Sonarr i Radarr, który pobiera i aktualizuje napisy w całej Twojej bibliotece multimediów.
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Co możesz zbudować z Bazarr
Bazarr to aplikacja towarzysząca dla Sonarr i Radarr, która automatyzuje cały proces zarządzania napisami dla Twojej biblioteki multimediów. Monitoruje Twoją bibliotekę pod kątem nowej zawartości i automatycznie wyszukuje, pobiera i organizuje napisy w Twoich preferowanych językach u ponad 20 dostawców, w tym OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Gdy dostępne są lepsze wersje napisów, Bazarr automatycznie je aktualizuje — bez konieczności ręcznego wyszukiwania.
Uruchomienie Bazarr na dedykowanym VPS zapewnia mu stały czas dostępności i niezawodny publiczny adres IP, niezbędne do nieprzerwanego dostępu do dostawców — sieci domowe z dynamicznymi adresami IP mogą z czasem zostać zablokowane przez dostawców napisów. W połączeniu z narzędziami do synchronizacji napisów, które korygują niezgodności czasowe, oraz obsługą ścieżek SDH dla osób niedosłyszących, Bazarr zapewnia pełne pokrycie napisów dla każdego elementu multimedialnego w Twojej bibliotece.
Główne cechy Bazarr
Integracja Sonarr i Radarr
Bazarr łączy się bezpośrednio z Twoją istniejącą konfiguracją arr i automatycznie pobiera napisy dla każdego filmu lub odcinka w miarę dodawania go do Twojej biblioteki.
20+ dostawców napisów
Wyszukuj OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed, Podnapisi i wiele innych jednocześnie, aby zmaksymalizować szansę na znalezienie dokładnych napisów w Twoim języku.
Automatyczne ulepszenia jakości
Gdy zostanie wydana lepsza wersja napisów dla treści już znajdujących się w Twojej bibliotece, Bazarr automatycznie zastępuje istniejący plik bez żadnej ręcznej interwencji.
Synchronizacja podtytułów
Wbudowane narzędzia do synchronizacji dostosowują czas napisów do ścieżek audio, eliminując najczęstszą przyczynę, dla której napisy wydają się niezsynchronizowane, nawet jeśli zostały pobrane z renomowanych źródeł.
Wsparcie dla niedosłyszących
Preferuj ścieżki SDH lub CC dla dostępności — Bazarr może priorytetyzować napisy dla osób niedosłyszących u wszystkich dostawców dla każdej pozycji w Twojej bibliotece.
Dlaczego warto uruchomić Bazarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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