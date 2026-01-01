Bazarr to aplikacja towarzysząca dla Sonarr i Radarr, która automatyzuje cały proces zarządzania napisami dla Twojej biblioteki multimediów. Monitoruje Twoją bibliotekę pod kątem nowej zawartości i automatycznie wyszukuje, pobiera i organizuje napisy w Twoich preferowanych językach u ponad 20 dostawców, w tym OpenSubtitles, Subscene, Addic7ed i Podnapisi. Gdy dostępne są lepsze wersje napisów, Bazarr automatycznie je aktualizuje — bez konieczności ręcznego wyszukiwania.

Uruchomienie Bazarr na dedykowanym VPS zapewnia mu stały czas dostępności i niezawodny publiczny adres IP, niezbędne do nieprzerwanego dostępu do dostawców — sieci domowe z dynamicznymi adresami IP mogą z czasem zostać zablokowane przez dostawców napisów. W połączeniu z narzędziami do synchronizacji napisów, które korygują niezgodności czasowe, oraz obsługą ścieżek SDH dla osób niedosłyszących, Bazarr zapewnia pełne pokrycie napisów dla każdego elementu multimedialnego w Twojej bibliotece.