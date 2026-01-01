Annif to otwarty zestaw narzędzi z Biblioteki Narodowej Finlandii, który automatycznie przypisuje terminy przedmiotowe do dokumentów. Łączy on leksykalne, statystyczne i oparte na uczeniu maszynowym zaplecza, w tym TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE oraz modele zespołowe, dzięki czemu katalogujący mogą wybierać lub łączyć algorytmy, które najlepiej pasują do każdej kolekcji i języka.

Samodzielne hostowanie Annif na własnym serwerze VPS utrzymuje korpusy treningowe, kontrolowane słowniki i metadane bibliograficzne pod Twoją pełną kontrolą, zamiast wysyłać je do zewnętrznej usługi indeksowania. Kontener udostępnia interfejs REST API i interfejs użytkownika oparty na przeglądarce do testowania projektów, więc integracja Annif z istniejącymi potokami katalogowania lub budowanie niestandardowych klientów wymaga jedynie wywołań HTTP.