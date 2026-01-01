Wdróż Annif jednym kliknięciem.
Wielojęzyczny zautomatyzowany zestaw narzędzi do indeksowania tematycznego dla bibliotek, archiwów, muzeów i przepływów pracy badawczej.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Annif
Annif to otwarty zestaw narzędzi z Biblioteki Narodowej Finlandii, który automatycznie przypisuje terminy przedmiotowe do dokumentów. Łączy on leksykalne, statystyczne i oparte na uczeniu maszynowym zaplecza, w tym TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE oraz modele zespołowe, dzięki czemu katalogujący mogą wybierać lub łączyć algorytmy, które najlepiej pasują do każdej kolekcji i języka.
Samodzielne hostowanie Annif na własnym serwerze VPS utrzymuje korpusy treningowe, kontrolowane słowniki i metadane bibliograficzne pod Twoją pełną kontrolą, zamiast wysyłać je do zewnętrznej usługi indeksowania. Kontener udostępnia interfejs REST API i interfejs użytkownika oparty na przeglądarce do testowania projektów, więc integracja Annif z istniejącymi potokami katalogowania lub budowanie niestandardowych klientów wymaga jedynie wywołań HTTP.
Główne cechy Annif
Wiele zapleczy indeksujących
Wybierz spośród TF-IDF, fastText, Omikuji, MLLM, YAKE i stwfsapy, lub połącz je w zespoły dostrojone do każdego języka i kolekcji.
Wsparcie wielojęzyczne
Konfigurowalne analizatory obsługują fiński, szwedzki, angielski, niemiecki i inne języki za pośrednictwem stemmerów Snowball, Voikko i potoków spaCy.
REST API i web UI
Wbudowany interfejs użytkownika przeglądarki pozwala Ci eksperymentować z projektami, podczas gdy punkt końcowy REST udokumentowany przez OpenAPI integruje Annif z istniejącymi narzędziami katalogowania.
Słowniki kontrolowane
Załaduj słowniki SKOS, TSV lub CSV, takie jak YSO, LCSH, lub Twój własny tezaurus, aby sugestie były zgodne z plikami autorytatywnymi.
CLI do szkolenia i ewaluacji
Zarządzaj projektami, szkol modele oraz porównuj precyzję i kompletność z korpusami wzorcowymi za pomocą skryptowalnego interfejsu wiersza poleceń.
Dlaczego warto uruchomić Annif na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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