Homebridge to lekki serwer Node.js, który emuluje API iOS HomeKit, umożliwiając sterowanie Siri i integrację z aplikacją Dom dla tysięcy urządzeń, które natywnie nie obsługują ekosystemu Apple. Dzięki ponad 2 000 wtyczek stworzonych przez społeczność, łączy inteligentne oświetlenie, termostaty, kamery i systemy bezpieczeństwa marek takich jak Ring, Nest, TP-Link i Tuya w ujednolicone środowisko HomeKit.

Uruchomienie Homebridge na VPS zapewnia całodobową dostępność Twoich automatyzacji HomeKit niezależnie od lokalnych warunków zasilania lub sieci, z trwałą konfiguracją wtyczek i niezawodnym zdalnym dostępem z dowolnego miejsca na świecie.