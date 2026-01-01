Wdróż Homebridge jednym kliknięciem.
Lekki mostek HomeKit, który łączy urządzenia inteligentnego domu innych niż Apple z Siri i aplikacją Dom Apple za pomocą wtyczek.
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Co możesz zbudować z Homebridge
Homebridge to lekki serwer Node.js, który emuluje API iOS HomeKit, umożliwiając sterowanie Siri i integrację z aplikacją Dom dla tysięcy urządzeń, które natywnie nie obsługują ekosystemu Apple. Dzięki ponad 2 000 wtyczek stworzonych przez społeczność, łączy inteligentne oświetlenie, termostaty, kamery i systemy bezpieczeństwa marek takich jak Ring, Nest, TP-Link i Tuya w ujednolicone środowisko HomeKit.
Uruchomienie Homebridge na VPS zapewnia całodobową dostępność Twoich automatyzacji HomeKit niezależnie od lokalnych warunków zasilania lub sieci, z trwałą konfiguracją wtyczek i niezawodnym zdalnym dostępem z dowolnego miejsca na świecie.
Główne cechy Homebridge
2 000+ Wtyczki urządzeń
Wtyczki społecznościowe obejmują praktycznie każdą markę i protokół inteligentnego domu, pozwalając Ci dodać dowolne urządzenie do HomeKit bez wymiany sprzętu.
Interfejs użytkownika konfiguracji sieci
Homebridge Config UI X zapewnia interfejs oparty na przeglądarce do instalowania wtyczek, zarządzania urządzeniami i przeglądania logów bez dostępu do wiersza poleceń.
Tryb mostu podrzędnego
Izoluj wtyczki w oddzielnych mostkach podrzędnych, aby zapobiec, by jedna wadliwie działająca wtyczka nie spowodowała awarii całego Twojego systemu HomeKit.
Automatyczne aktualizacje wtyczek
Odkrywaj, instaluj i aktualizuj wtyczki bezpośrednio z interfejsu internetowego, aby integracje urządzeń były aktualne bez ręcznych sesji SSH.
Kopia zapasowa i przywracanie
Wbudowana funkcja tworzenia kopii zapasowych chroni konfiguracje Twoich wtyczek i dane parowania HomeKit przed przypadkową utratą.
Dlaczego warto uruchomić Homebridge na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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