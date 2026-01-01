Wdróż DreamFactory jednym kliknięciem.
Platforma API REST i GraphQL typu Open Source, która automatycznie generuje bezpieczne interfejsy API baz danych w kilka minut bez kodowania.
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Co możesz zbudować z DreamFactory
DreamFactory to platforma open-source do generowania API, która natychmiast tworzy w pełni udokumentowane, chronione rolami interfejsy API REST i GraphQL dla dowolnej bazy danych — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server i innych — bez pisania ani jednej linii kodu. Podłącz Twoją bazę danych, a DreamFactory wygeneruje kompletny interfejs API CRUD z wbudowanym uwierzytelnianiem, ograniczaniem szybkości i kontrolą dostępu na poziomie pól.
Samodzielne hostowanie DreamFactory na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność Twoich danych i warstwy API, bez opłat za każde wywołanie czy blokady dostawcy. To wdrożenie obejmuje MySQL dla systemowej bazy danych i Redis dla wysokowydajnego buforowania, zapewniając gotową do produkcji platformę API.
Główne cechy DreamFactory
Automatycznie generowane API
Podłącz dowolną bazę danych SQL lub NoSQL i natychmiast otrzymaj kompletne API REST i GraphQL z pełną obsługą CRUD — bez konieczności ręcznego kodowania punktów końcowych.
Kontrola dostępu oparta na rolach
Zdefiniuj szczegółowe uprawnienia dla każdego użytkownika lub roli, ograniczając dostęp do poszczególnych tabel i pól, aby zapewnić bezpieczeństwo danych.
Obsługa wielu baz danych
Generuj API z MySQL, PostgreSQL, MongoDB, Redis, SQL Server, Oracle i dziesiątek innych źródeł danych z jednej platformy.
Zarządzanie kluczami API
Wydawaj i unieważniaj klucze API dla każdej aplikacji lub konsumenta, z opcjonalnym ograniczeniem szybkości, aby zapobiec nadużyciom i kontrolować użycie.
Aktywna dokumentacja API
Każde wygenerowane API zawiera interaktywną dokumentację Swagger, dzięki czemu programiści mogą natychmiast eksplorować i testować punkty końcowe.
Dlaczego warto uruchomić DreamFactory na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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