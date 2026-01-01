DreamFactory to platforma open-source do generowania API, która natychmiast tworzy w pełni udokumentowane, chronione rolami interfejsy API REST i GraphQL dla dowolnej bazy danych — MySQL, PostgreSQL, MongoDB, SQL Server i innych — bez pisania ani jednej linii kodu. Podłącz Twoją bazę danych, a DreamFactory wygeneruje kompletny interfejs API CRUD z wbudowanym uwierzytelnianiem, ograniczaniem szybkości i kontrolą dostępu na poziomie pól.

Samodzielne hostowanie DreamFactory na Twoim VPS-ie daje Ci pełną własność Twoich danych i warstwy API, bez opłat za każde wywołanie czy blokady dostawcy. To wdrożenie obejmuje MySQL dla systemowej bazy danych i Redis dla wysokowydajnego buforowania, zapewniając gotową do produkcji platformę API.