Wdróż Twenty jednym kliknięciem.
Nowoczesny CRM typu open source z konfigurowalnym modelem danych, projektowaniem zorientowanym na API i elastyczną automatyzacją przepływu pracy.
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Co możesz zbudować z Twenty
Twenty to CRM nowej generacji o otwartym kodzie źródłowym, który daje zespołom deweloperskim pełną kontrolę nad ich procesami zarządzania relacjami z klientami. W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM SaaS, Twenty pozwala Ci dostosować każde pole, obiekt i relację, aby dopasować je do Twoich dokładnych procesów biznesowych za pomocą elastycznego modelu danych.
Samodzielne hostowanie Twenty na VPS zapewnia prywatność wszystkich danych klientów i eliminuje opłaty licencyjne za każde stanowisko. Jego architektura API-first oznacza, że możliwa jest każda niestandardowa integracja lub automatyzacja, a nowoczesny interfejs dorównuje komercyjnym alternatywom, dając Ci jednocześnie pełną własność Twojej infrastruktury CRM.
Główne cechy Twenty
Konfigurowalny model danych
Dodaj niestandardowe obiekty, pola i relacje, aby dopasować je do dokładnej struktury Twojej firmy bez pisania kodu zaplecza.
API przede wszystkim
Pełne API GraphQL i REST umożliwia integrację Twenty z dowolnym zewnętrznym narzędziem, platformą automatyzacji lub niestandardową aplikacją.
Kanban i widoki listy
Przełączaj się między widokami potoku Kanban i listami tabelarycznymi, aby zarządzać transakcjami i kontaktami w formacie, który pasuje do Twojego przepływu pracy.
Integracja poczty e-mail
Połącz Gmaila lub innych dostawców poczty e-mail, aby automatycznie rejestrować komunikację bezpośrednio z kontaktami i transakcjami.
Brak opłat za użytkownika
Samodzielne hostowanie eliminuje cykliczne koszty licencji CRM, czyniąc Twenty opłacalnym dla rozwijających się zespołów sprzedaży.
Dlaczego warto uruchomić Twenty na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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