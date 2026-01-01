Do 69% zniżki na Twenty

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Nowoczesny CRM typu open source z konfigurowalnym modelem danych, projektowaniem zorientowanym na API i elastyczną automatyzacją przepływu pracy.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
NAJPOPULARNIEJSZY
62% zniżki
KVM 2
91,99
34,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Twenty

Twenty to CRM nowej generacji o otwartym kodzie źródłowym, który daje zespołom deweloperskim pełną kontrolę nad ich procesami zarządzania relacjami z klientami. W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM SaaS, Twenty pozwala Ci dostosować każde pole, obiekt i relację, aby dopasować je do Twoich dokładnych procesów biznesowych za pomocą elastycznego modelu danych.

Samodzielne hostowanie Twenty na VPS zapewnia prywatność wszystkich danych klientów i eliminuje opłaty licencyjne za każde stanowisko. Jego architektura API-first oznacza, że możliwa jest każda niestandardowa integracja lub automatyzacja, a nowoczesny interfejs dorównuje komercyjnym alternatywom, dając Ci jednocześnie pełną własność Twojej infrastruktury CRM.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Twenty

Konfigurowalny model danych

Dodaj niestandardowe obiekty, pola i relacje, aby dopasować je do dokładnej struktury Twojej firmy bez pisania kodu zaplecza.

API przede wszystkim

Pełne API GraphQL i REST umożliwia integrację Twenty z dowolnym zewnętrznym narzędziem, platformą automatyzacji lub niestandardową aplikacją.

Kanban i widoki listy

Przełączaj się między widokami potoku Kanban i listami tabelarycznymi, aby zarządzać transakcjami i kontaktami w formacie, który pasuje do Twojego przepływu pracy.

Integracja poczty e-mail

Połącz Gmaila lub innych dostawców poczty e-mail, aby automatycznie rejestrować komunikację bezpośrednio z kontaktami i transakcjami.

Brak opłat za użytkownika

Samodzielne hostowanie eliminuje cykliczne koszty licencji CRM, czyniąc Twenty opłacalnym dla rozwijających się zespołów sprzedaży.

Dlaczego warto uruchomić Twenty na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

Sprawdzanie...

Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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