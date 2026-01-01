Twenty to CRM nowej generacji o otwartym kodzie źródłowym, który daje zespołom deweloperskim pełną kontrolę nad ich procesami zarządzania relacjami z klientami. W przeciwieństwie do sztywnych systemów CRM SaaS, Twenty pozwala Ci dostosować każde pole, obiekt i relację, aby dopasować je do Twoich dokładnych procesów biznesowych za pomocą elastycznego modelu danych.

Samodzielne hostowanie Twenty na VPS zapewnia prywatność wszystkich danych klientów i eliminuje opłaty licencyjne za każde stanowisko. Jego architektura API-first oznacza, że możliwa jest każda niestandardowa integracja lub automatyzacja, a nowoczesny interfejs dorównuje komercyjnym alternatywom, dając Ci jednocześnie pełną własność Twojej infrastruktury CRM.