Wdróż Razzia jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma quizowa w czasie rzeczywistym do prowadzenia wydarzeń quizowych dla wielu graczy z Twojego własnego serwera VPS.
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Co możesz zbudować z Razzia
Razzia to platforma quizowa typu open source, samodzielnie hostowana, działająca w czasie rzeczywistym, zaprojektowana do wydarzeń na żywo, spotkań zespołowych i zajęć lekcyjnych. Gospodarz tworzy pokój gry za pośrednictwem chronionego hasłem panelu menedżera, udostępnia kod pokoju uczestnikom i kontroluje tempo quizu — wszystko działa w dowolnej nowoczesnej przeglądarce bez konieczności pobierania aplikacji przez uczestników.
Samodzielne hostowanie Razzii na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność treści quizu i danych uczestników, bez opłat za grę i zależności od usług stron trzecich. Lekkie wdrożenie w pojedynczym kontenerze sprawia, że jest to praktyczne rozwiązanie zarówno dla wydarzeń ad hoc, jak i regularnych, powtarzających się działań zespołowych.
Główne cechy Razzia
Wieloosobowy w czasie rzeczywistym
Rozgrywka na żywo oparta na WebSocket dostarcza pytania i wyniki wszystkim uczestnikom jednocześnie, bez zauważalnych opóźnień, nawet w różnych sieciach.
Nie wymaga aplikacji
Uczestnicy dołączają natychmiastowo za pomocą dowolnej nowoczesnej przeglądarki, używając kodu pokoju — bez konta, instalacji i żadnych przeszkód związanych z rejestracją przed rozpoczęciem quizu.
Panel nawigacyjny menedżera
Interfejs /manager chroniony hasłem daje gospodarzowi pełną kontrolę nad przebiegiem gry — rozpoczynanie, rozwijanie i kończenie rund we własnym tempie.
Treść niestandardowego quizu
Zdefiniuj quizy jako pliki JSON przechowywane na Twoim serwerze, dając Ci pełną kontrolę nad pytaniami, odpowiedziami i punktacją bez żadnego uzależnienia od dostawcy.
Pokoje jednoczesne
Uruchamiaj wiele niezależnych pokoi gier z pojedynczej instancji, dzięki czemu jedno wdrożenie może obsługiwać kilka zespołów lub sesji jednocześnie.
Dlaczego warto uruchomić Razzia na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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