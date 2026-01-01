Razzia to platforma quizowa typu open source, samodzielnie hostowana, działająca w czasie rzeczywistym, zaprojektowana do wydarzeń na żywo, spotkań zespołowych i zajęć lekcyjnych. Gospodarz tworzy pokój gry za pośrednictwem chronionego hasłem panelu menedżera, udostępnia kod pokoju uczestnikom i kontroluje tempo quizu — wszystko działa w dowolnej nowoczesnej przeglądarce bez konieczności pobierania aplikacji przez uczestników.

Samodzielne hostowanie Razzii na własnym serwerze VPS zapewnia prywatność treści quizu i danych uczestników, bez opłat za grę i zależności od usług stron trzecich. Lekkie wdrożenie w pojedynczym kontenerze sprawia, że jest to praktyczne rozwiązanie zarówno dla wydarzeń ad hoc, jak i regularnych, powtarzających się działań zespołowych.