Wdróż Text Generation Web UI w instalacji jednym kliknięciem.
Bogaty w funkcje interfejs webowy do uruchamiania lokalnych modeli LLM ze wsparciem dla GGUF, GPTQ i AWQ na CPU lub GPU.
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Co możesz zbudować z Text Generation Web UI
Text Generation Web UI to open source interfejs oparty na Gradio, służący do ładowania, uruchamiania i interakcji z dużymi modelami językowymi lokalnie. Obsługuje więcej formatów modeli niż praktycznie każdy inny samodzielnie hostowany frontend LLM — w tym GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers — co czyni go podstawowym narzędziem dla użytkowników, którzy pracują z różnorodnymi plikami modeli z HuggingFace i potrzebują pełnej kontroli nad parametrami wnioskowania.
To wdrożenie wykorzystuje kompilację zoptymalizowaną pod kątem procesora, która uruchamia modele skwantyzowane GGUF za pośrednictwem backendu llama.cpp — co jest praktyczne na każdym VPS-ie bez dedykowanej karty graficznej. Umieść dowolny plik modelu GGUF w wolumenie modeli, a pojawi się on w zakładce Modele, gotowy do załadowania. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje rozmowy, monity systemowe i wszelkie dokumenty, które udostępniasz modelowi, na Twojej własnej infrastrukturze.
Główne cechy Text Generation Web UI
Obsługa modeli wielu formatów
Załaduj modele GGUF, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers z tego samego interfejsu bez ponownej konfiguracji zaplecza ani przebudowywania kontenera.
Czat, instrukcje i notatnik
Trzy odrębne tryby interakcji obejmują rozmowy wieloetapowe, ustrukturyzowane zadania typu prompt-response i swobodne generowanie tekstu w jednym narzędziu.
System postaci i person
Zdefiniuj szczegółowe karty postaci AI z tłami fabularnymi, przykładowymi dialogami i awatarami, aby kształtować zachowanie modelu między sesjami.
API kompatybilne z OpenAI
Włącz opcjonalne API REST na porcie 5000, aby połączyć zewnętrzne aplikacje, używając standardowych bibliotek klienckich OpenAI, bez zmian w kodzie.
Ekosystem rozszerzeń
Rozszerzenia społeczności dodają możliwości, takie jak pamięć długoterminowa, wejście/wyjście głosowe, integracja ze Stable Diffusion i niestandardowe narzędzia.
Inferencja CPU bez GPU
Uruchamia modele skwantyzowane GGUF na CPU za pośrednictwem llama.cpp — model z 3-7 miliardami parametrów jest praktyczny na standardowym VPS z 8 GB pamięci RAM.
Dlaczego warto uruchomić Text Generation Web UI na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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