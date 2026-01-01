Text Generation Web UI to open source interfejs oparty na Gradio, służący do ładowania, uruchamiania i interakcji z dużymi modelami językowymi lokalnie. Obsługuje więcej formatów modeli niż praktycznie każdy inny samodzielnie hostowany frontend LLM — w tym GGUF via llama.cpp, GPTQ, AWQ, EXL2 i Transformers — co czyni go podstawowym narzędziem dla użytkowników, którzy pracują z różnorodnymi plikami modeli z HuggingFace i potrzebują pełnej kontroli nad parametrami wnioskowania.

To wdrożenie wykorzystuje kompilację zoptymalizowaną pod kątem procesora, która uruchamia modele skwantyzowane GGUF za pośrednictwem backendu llama.cpp — co jest praktyczne na każdym VPS-ie bez dedykowanej karty graficznej. Umieść dowolny plik modelu GGUF w wolumenie modeli, a pojawi się on w zakładce Modele, gotowy do załadowania. Samodzielne hostowanie utrzymuje Twoje rozmowy, monity systemowe i wszelkie dokumenty, które udostępniasz modelowi, na Twojej własnej infrastrukturze.