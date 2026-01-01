To bezgłowe wdrożenie Kodi uruchamia trwały serwer biblioteki multimediów bez wyświetlacza, umożliwiając wielu klientom Kodi w Twojej sieci współdzielenie jednej scentralizowanej bazy danych opartej na MariaDB. Zamiast każdej instancji Kodi utrzymującej własną, oddzielną bibliotekę, wszyscy klienci łączą się ze współdzieloną bazą danych w celu ujednoliconej historii oglądania, ocen i metadanych. Wbudowany interfejs internetowy pozwala zarządzać źródłami multimediów, uruchamiać skanowanie biblioteki i instalować dodatki z dowolnej przeglądarki.

Samodzielne hostowanie na VPS sprawia, że Twoja współdzielona biblioteka Kodi jest zawsze dostępna dla każdego klienta w Twojej sieci, niezależnie od tego, czy jakakolwiek inna maszyna jest uruchomiona. Podłącz inne instalacje Kodi do bazy danych wdrożenia i portów interfejsu internetowego, aby rozpocząć udostępnianie swojej biblioteki.