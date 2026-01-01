Wdróż Kodi jednym kliknięciem.
Bezinterfejsowy serwer biblioteki multimediów Kodi do centralizowania i udostępniania Twojej bazy danych multimediów w wielu instancjach Kodi.
Wybierz plan VPS dla Kodi
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Kodi
To bezgłowe wdrożenie Kodi uruchamia trwały serwer biblioteki multimediów bez wyświetlacza, umożliwiając wielu klientom Kodi w Twojej sieci współdzielenie jednej scentralizowanej bazy danych opartej na MariaDB. Zamiast każdej instancji Kodi utrzymującej własną, oddzielną bibliotekę, wszyscy klienci łączą się ze współdzieloną bazą danych w celu ujednoliconej historii oglądania, ocen i metadanych. Wbudowany interfejs internetowy pozwala zarządzać źródłami multimediów, uruchamiać skanowanie biblioteki i instalować dodatki z dowolnej przeglądarki.
Samodzielne hostowanie na VPS sprawia, że Twoja współdzielona biblioteka Kodi jest zawsze dostępna dla każdego klienta w Twojej sieci, niezależnie od tego, czy jakakolwiek inna maszyna jest uruchomiona. Podłącz inne instalacje Kodi do bazy danych wdrożenia i portów interfejsu internetowego, aby rozpocząć udostępnianie swojej biblioteki.
Główne cechy Kodi
Scentralizowana Biblioteka Mediów
Hostuj współdzieloną bazę danych multimediów opartą na MariaDB, do której łączą się wszyscy twoi klienci Kodi, eliminując zduplikowane biblioteki i utrzymując synchronizację historii oglądania.
Zarządzanie z poziomu przeglądarki
Skonfiguruj źródła multimediów, skanuj w poszukiwaniu nowych treści i zarządzaj dodatkami za pośrednictwem interfejsu webowego Kodi bez potrzeby fizycznego wyświetlacza.
Ujednolicona historia oglądania
Wszyscy podłączeni klienci Kodi dzielą ten sam postęp oglądania, oceny i metadane, dzięki czemu możesz wznowić odtwarzanie treści z dowolnego urządzenia.
Stały Serwer Biblioteki
Działanie na VPS utrzymuje Twój serwer biblioteki dostępny przez całą dobę, nawet gdy komputery osobiste lub odtwarzacze multimedialne są wyłączone.
Zarządzanie Add-on
Instaluj i zarządzaj dodatkami Kodi zdalnie za pośrednictwem interfejsu internetowego, rozszerzając funkcjonalność bez bezpośredniego dostępu do kontenera.
Dlaczego warto uruchomić Kodi na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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