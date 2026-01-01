LightRAG to lekkie środowisko generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, zaprojektowane do analizowania złożonych dokumentów w dziedzinach takich jak prawo, opieka zdrowotna i finanse. Wypełnia lukę między RAG opartym na wektorach a RAG opartym na grafach, zarządzając grafami wiedzy i osadzeniami wektorowymi razem w jednej dwupoziomowej architekturze, drastycznie redukując liczbę wywołań LLM wymaganych zarówno podczas indeksowania, jak i w czasie zapytań, w porównaniu do implementacji GraphRAG opartych na raportach społeczności.

Samodzielne hostowanie LightRAG na własnym VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad Twoimi dokumentami, osadzeniami i grafem wiedzy. Połącz się z OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic lub dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI i aktualizuj bazy wiedzy przyrostowo bez przebudowy globalnego indeksu — dzięki czemu dynamiczne dane pozostają aktualne bez wygórowanych kosztów ponownego przetwarzania.