Wdróż LightRAG jednym kliknięciem.
Prosta i szybka struktura generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, łącząca wyszukiwanie wektorowe z grafami wiedzy do złożonej analizy dokumentów.
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Co możesz zbudować z LightRAG
LightRAG to lekkie środowisko generowania rozszerzonego o wyszukiwanie, zaprojektowane do analizowania złożonych dokumentów w dziedzinach takich jak prawo, opieka zdrowotna i finanse. Wypełnia lukę między RAG opartym na wektorach a RAG opartym na grafach, zarządzając grafami wiedzy i osadzeniami wektorowymi razem w jednej dwupoziomowej architekturze, drastycznie redukując liczbę wywołań LLM wymaganych zarówno podczas indeksowania, jak i w czasie zapytań, w porównaniu do implementacji GraphRAG opartych na raportach społeczności.
Samodzielne hostowanie LightRAG na własnym VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad Twoimi dokumentami, osadzeniami i grafem wiedzy. Połącz się z OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic lub dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI i aktualizuj bazy wiedzy przyrostowo bez przebudowy globalnego indeksu — dzięki czemu dynamiczne dane pozostają aktualne bez wygórowanych kosztów ponownego przetwarzania.
Główne cechy LightRAG
Dwupoziomowe wyszukiwanie
Osadzenia wektorowe i encje grafu wiedzy łączą się w jednym potoku, przewyższając płaskie wyszukiwanie wektorowe w rozumowaniu między dokumentami, przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów indeksowania.
Przyrostowe aktualizacje wiedzy
Nowe dokumenty łączą się z istniejącym wykresem bez przebudowywania globalnego indeksu, dzięki czemu dynamiczne dane pozostają aktualne bez kosztownego ponownego przetwarzania.
Obsługa wielu dostawców LLM
Połącz się z OpenAI, Azure, Ollama, Anthropic, Bedrock lub dowolnym punktem końcowym zgodnym z OpenAI, bez przepisywania promptów lub ponownego indeksowania Twoich dokumentów.
Pięć trybów zapytań
Przełączaj się między strategiami wyszukiwania Naive, Local, Global, Hybrid i Mix, aby dopasować złożoność zapytania do wymagań dotyczących opóźnień i kosztów.
Wbudowany internetowy interfejs użytkownika
Panel sterowania oparty na przeglądarce do przetwarzania dokumentów, uruchamiania zapytań i interaktywnej wizualizacji wygenerowanego grafu wiedzy.
REST API do integracji
Uwierzytelnione punkty końcowe REST pozwalają na osadzenie LightRAG w istniejących aplikacjach i automatyzację potoków pozyskiwania dokumentów.
Dlaczego warto uruchomić LightRAG na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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