Wdróż Atomic Server z instalacją jednym kliknięciem.
Open-source'owy, bezgłowy CMS działający w czasie rzeczywistym oraz grafowa baza danych do tworzenia współpracujących baz wiedzy i treści strukturalnych.
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Co możesz zbudować z Atomic Server
Atomic Server to bezgłowy CMS o otwartym kodzie źródłowym i grafowa baza danych zbudowana na Atomic Data, ścisłym podzbiorze RDF, który nadaje każdemu elementowi treści schemat typowany i stabilny adres URL. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CMS, które przechowują nieprzejrzyste bloki danych, Atomic Server przechowuje ustrukturyzowane, połączone dane, które mogą być wysyłane zapytania, walidowane i synchronizowane w czasie rzeczywistym między klientami.
Samodzielne hostowanie Atomic Server na Twoim własnym VPS utrzymuje Twój graf wiedzy, dokumenty i tabele pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde stanowisko. Wbudowane WebSockets przesyłają aktualizacje na żywo do każdego podłączonego klienta, czyniąc go solidną podstawą dla narzędzi do współpracy, wewnętrznych wiki i niestandardowych aplikacji, które potrzebują ustrukturyzowanego backendu działającego w czasie rzeczywistym.
Główne cechy Atomic Server
Synchronizacja w czasie rzeczywistym
Wbudowane WebSockets przesyłają zmiany do każdego podłączonego klienta natychmiast, dzięki czemu wspólne edytowanie i pulpity nawigacyjne na żywo działają bez dodatkowej infrastruktury.
Typizowany graf wiedzy
Każdy zasób ma schemat i unikalny adres URL oparty na danych Atomic Data, zapewniając Twojej treści walidację, linkowanie i możliwość wykonywania zapytań, czego nie są w stanie zapewnić płaskie magazyny dokumentów.
Potężny edytor tabel
Edytuj ustrukturyzowane rekordy w interfejsie użytkownika przypominającym arkusz kalkulacyjny, z kolumnami o określonym typie, referencjami i walidacją — znajomy interfejs dla osób bez wiedzy technicznej.
Wyszukiwanie pełnotekstowe
Zintegrowane wyszukiwanie pełnotekstowe automatycznie indeksuje każdy zasób, czyniąc duże bazy wiedzy natychmiastowo przeszukiwalnymi bez konieczności konfigurowania oddzielnego silnika.
JS, React, Svelte SDKs
Oficjalne biblioteki klienckie pozwalają deweloperom tworzyć niestandardowe interfejsy użytkownika i aplikacje, które odczytują, zapisują i subskrybują zmiany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem typowanego API.
Dlaczego warto uruchomić Atomic Server na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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