Do 69% zniżki na Atomic Server

Wdróż Atomic Server z instalacją jednym kliknięciem.

Open-source'owy, bezgłowy CMS działający w czasie rzeczywistym oraz grafowa baza danych do tworzenia współpracujących baz wiedzy i treści strukturalnych.

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VPS zarządzany przez AI
23,99  /mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
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Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99 
23,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
62% zniżki
KVM 2
91,99 
34,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99 
46,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99 
93,99  /mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Atomic Server

Atomic Server to bezgłowy CMS o otwartym kodzie źródłowym i grafowa baza danych zbudowana na Atomic Data, ścisłym podzbiorze RDF, który nadaje każdemu elementowi treści schemat typowany i stabilny adres URL. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CMS, które przechowują nieprzejrzyste bloki danych, Atomic Server przechowuje ustrukturyzowane, połączone dane, które mogą być wysyłane zapytania, walidowane i synchronizowane w czasie rzeczywistym między klientami.

Samodzielne hostowanie Atomic Server na Twoim własnym VPS utrzymuje Twój graf wiedzy, dokumenty i tabele pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde stanowisko. Wbudowane WebSockets przesyłają aktualizacje na żywo do każdego podłączonego klienta, czyniąc go solidną podstawą dla narzędzi do współpracy, wewnętrznych wiki i niestandardowych aplikacji, które potrzebują ustrukturyzowanego backendu działającego w czasie rzeczywistym.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Atomic Server

Synchronizacja w czasie rzeczywistym

Wbudowane WebSockets przesyłają zmiany do każdego podłączonego klienta natychmiast, dzięki czemu wspólne edytowanie i pulpity nawigacyjne na żywo działają bez dodatkowej infrastruktury.

Typizowany graf wiedzy

Każdy zasób ma schemat i unikalny adres URL oparty na danych Atomic Data, zapewniając Twojej treści walidację, linkowanie i możliwość wykonywania zapytań, czego nie są w stanie zapewnić płaskie magazyny dokumentów.

Potężny edytor tabel

Edytuj ustrukturyzowane rekordy w interfejsie użytkownika przypominającym arkusz kalkulacyjny, z kolumnami o określonym typie, referencjami i walidacją — znajomy interfejs dla osób bez wiedzy technicznej.

Wyszukiwanie pełnotekstowe

Zintegrowane wyszukiwanie pełnotekstowe automatycznie indeksuje każdy zasób, czyniąc duże bazy wiedzy natychmiastowo przeszukiwalnymi bez konieczności konfigurowania oddzielnego silnika.

JS, React, Svelte SDKs

Oficjalne biblioteki klienckie pozwalają deweloperom tworzyć niestandardowe interfejsy użytkownika i aplikacje, które odczytują, zapisują i subskrybują zmiany w czasie rzeczywistym za pośrednictwem typowanego API.

Dlaczego warto uruchomić Atomic Server na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

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