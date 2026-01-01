Atomic Server to bezgłowy CMS o otwartym kodzie źródłowym i grafowa baza danych zbudowana na Atomic Data, ścisłym podzbiorze RDF, który nadaje każdemu elementowi treści schemat typowany i stabilny adres URL. W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów CMS, które przechowują nieprzejrzyste bloki danych, Atomic Server przechowuje ustrukturyzowane, połączone dane, które mogą być wysyłane zapytania, walidowane i synchronizowane w czasie rzeczywistym między klientami.

Samodzielne hostowanie Atomic Server na Twoim własnym VPS utrzymuje Twój graf wiedzy, dokumenty i tabele pod Twoją pełną kontrolą, bez uzależnienia od dostawcy ani opłat za każde stanowisko. Wbudowane WebSockets przesyłają aktualizacje na żywo do każdego podłączonego klienta, czyniąc go solidną podstawą dla narzędzi do współpracy, wewnętrznych wiki i niestandardowych aplikacji, które potrzebują ustrukturyzowanego backendu działającego w czasie rzeczywistym.