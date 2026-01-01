Wdróż Agenta jednym kliknięciem.
Platforma open source LLMOps łącząca inżynierię promptów, ocenę i obserwowalność w jednym ujednoliconym środowisku pracy.
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Co możesz zbudować z Agenta
Agenta to kompleksowa platforma LLMOps, która konsoliduje przepływy pracy do wdrażania produkcyjnych aplikacji LLM. Zespoły używają jej do iteracji nad promptami w równoległym środowisku testowym, wersjonowania konfiguracji, przeprowadzania automatycznych ewaluacji na zestawach testowych i śledzenia żądań na żywo z pełną obserwowalnością — wszystko z tego samego interfejsu.
Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje prompty, zestawy danych ewaluacyjnych i dane śledzenia w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Nie ma opłat za użytkownika, limitów tokenów dla śledzeń i pełnej swobody integracji z dowolnym dostawcą LLM za pośrednictwem dołączonego SDK i usług proxy.
Główne cechy Agenta
Piaskownica promptów
Porównuj podpowiedzi równolegle dla różnych modeli i parametrów w wizualnym środowisku testowym, a następnie promuj zwycięskie warianty do wersjonowanych konfiguracji.
Automatyczna ocena
Uruchamiaj zapytania na zestawach testowych, używając wbudowanych ewaluatorów lub niestandardowego kodu, aby ocenić poprawność, podobieństwo i regresje przed wdrożeniem.
Obserwowalność LLM
Śledź każde żądanie poprzez zagnieżdżone zakresy z pełnymi metrykami wejścia, wyjścia, opóźnienia i kosztów dla dowolnego dostawcy lub frameworka LLM.
Wersjonowanie promptów
Zarządzaj konfiguracjami promptów jako wersjonowanymi artefaktami ze środowiskami, wycofywaniem zmian i rejestrem, który oddziela prompty od kodu aplikacji.
Niezależny od frameworka
SDKs i śledzenie zgodne z OpenTelemetry integrują się z LangChain, LlamaIndex, OpenAI, Anthropic i każdym innym stosem LLM.
Dlaczego warto uruchomić Agenta na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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