Agenta to kompleksowa platforma LLMOps, która konsoliduje przepływy pracy do wdrażania produkcyjnych aplikacji LLM. Zespoły używają jej do iteracji nad promptami w równoległym środowisku testowym, wersjonowania konfiguracji, przeprowadzania automatycznych ewaluacji na zestawach testowych i śledzenia żądań na żywo z pełną obserwowalnością — wszystko z tego samego interfejsu.

Samodzielne hostowanie na Twoim własnym VPS-ie utrzymuje prompty, zestawy danych ewaluacyjnych i dane śledzenia w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz. Nie ma opłat za użytkownika, limitów tokenów dla śledzeń i pełnej swobody integracji z dowolnym dostawcą LLM za pośrednictwem dołączonego SDK i usług proxy.