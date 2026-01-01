Wdróż LavinMQ jednym kliknięciem.
Wysokowydajny broker wiadomości AMQP, dostarczający do miliona wiadomości na sekundę, z wbudowanym interfejsem UI do zarządzania przez sieć.
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Co możesz zbudować z LavinMQ
LavinMQ to lekki, wysokowydajny broker wiadomości zbudowany w oparciu o protokół AMQP 0-9-1. Zaprojektowany z myślą o przepustowości, osiąga do miliona wiadomości na sekundę, zachowując niskie zużycie pamięci i procesora — co czyni go idealnym wyborem dla zespołów, które potrzebują niezawodnego przesyłania wiadomości bez dużych kosztów infrastrukturalnych.
Samodzielne hostowanie LavinMQ na Twoim VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą przesyłania wiadomości. Obsługuje bezpośrednie, tematyczne, rozsyłające i zaawansowane typy wymiany, a także klastrowanie, federację, kolejki strumieniowe, MQTT i monitorowanie Prometheus — wszystko, co jest potrzebne do produkcyjnych potoków przesyłania wiadomości.
Główne cechy LavinMQ
Wysoka przepustowość
Testowany pod kątem do miliona wiadomości na sekundę, LavinMQ zapewnia wyjątkową wydajność dla wymagających obciążeń związanych z przesyłaniem wiadomości.
Wsparcie AMQP i MQTT
Natywnie obsługuje protokoły AMQP 0-9-1 i MQTT, co czyni go kompatybilnym z szeroką gamą klientów i bibliotek do obsługi wiadomości.
Interfejs zarządzania stroną internetową
Wbudowany interfejs zarządzania umożliwia monitorowanie kolejek, wymian, połączeń i szybkości wiadomości z dowolnej przeglądarki.
Zaawansowane Typy Wymiany
Obsługuje wymiany wiadomości typu direct, topic, fanout, consistent hash, dead letter oraz opóźnione, dla elastycznej logiki routingu.
Klastrowanie i Federacja
Skaluj poziomo z wbudowanym klastrowaniem i obsługą federacji dla rozproszonych wdrożeń o wysokiej dostępności.
Integracja z Prometheus
Udostępnia metryki do skrobania przez Prometheus, umożliwiając bezproblemową integrację z pulpitami nawigacyjnymi Grafana i potokami alertów.
Dlaczego warto uruchomić LavinMQ na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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