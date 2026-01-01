LavinMQ to lekki, wysokowydajny broker wiadomości zbudowany w oparciu o protokół AMQP 0-9-1. Zaprojektowany z myślą o przepustowości, osiąga do miliona wiadomości na sekundę, zachowując niskie zużycie pamięci i procesora — co czyni go idealnym wyborem dla zespołów, które potrzebują niezawodnego przesyłania wiadomości bez dużych kosztów infrastrukturalnych.

Samodzielne hostowanie LavinMQ na Twoim VPS-ie daje Ci pełną kontrolę nad infrastrukturą przesyłania wiadomości. Obsługuje bezpośrednie, tematyczne, rozsyłające i zaawansowane typy wymiany, a także klastrowanie, federację, kolejki strumieniowe, MQTT i monitorowanie Prometheus — wszystko, co jest potrzebne do produkcyjnych potoków przesyłania wiadomości.