Wdróż Fireshare jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do udostępniania filmów i zdjęć z klipów z gier, z unikalnymi linkami do udostępniania i dostępem chronionym hasłem.
Wybierz plan VPS dla Fireshare
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z Fireshare
Fireshare to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania mediów, przeznaczona do udostępniania klipów z gier, filmów i obrazów za pośrednictwem unikalnych linków do udostępniania poszczególnych elementów. Prześlij swoje nagrania raz i udostępniaj je indywidualnie znajomym lub publicznie — każdy klip otrzymuje własny adres URL, z opcjonalną ochroną hasłem dla elementów, które chcesz zachować jako półprywatne.
W przeciwieństwie do usług wideo w chmurze, Fireshare działa w całości na Twoim własnym VPS bez limitów przesyłania, znaków wodnych i bez konieczności posiadania konta przez widzów. Treści są uporządkowane według gier, dostępne do przeglądania za pośrednictwem publicznego lub prywatnego kanału i subskrybowalne przez RSS — zapewniając Twojej publiczności odpowiednie miejsce na Twoje treści wideo, bez wysyłania ich na platformę zewnętrzną.
Główne cechy Fireshare
Linki do udostępniania poszczególnych klipów
Każdy film i obraz otrzymuje unikalny publiczny adres URL, który możesz udostępnić bezpośrednio — bez wymuszonego tworzenia konta lub przekierowania na platformę dla widzów.
Udostępnianie chronione hasłem
Zablokuj pojedyncze klipy lub cały Twój kanał za pomocą hasła, abyś Ty kontrolował(a) dokładnie, kto może przeglądać Twoje treści.
Organizacja oparta na grach
Oznaczaj i przeglądaj treści według tytułu gry, utrzymując Swoje klipy w porządku i ułatwiając widzom znajdowanie materiałów z konkretnej gry.
Wsparcie kanału RSS
Fireshare generuje kanały RSS, dzięki czemu obserwujący mogą subskrybować i otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikujesz nowe klipy lub obrazy.
Wbudowane transkodowanie wideo
Transkodowanie oparte na procesorze automatycznie przetwarza przesłane pliki na formaty zoptymalizowane pod kątem sieci, dzięki czemu klipy odtwarzają się płynnie w każdej przeglądarce bez ręcznej konwersji.
Dlaczego warto uruchomić Fireshare na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
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