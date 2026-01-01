Fireshare to samodzielnie hostowana platforma do udostępniania mediów, przeznaczona do udostępniania klipów z gier, filmów i obrazów za pośrednictwem unikalnych linków do udostępniania poszczególnych elementów. Prześlij swoje nagrania raz i udostępniaj je indywidualnie znajomym lub publicznie — każdy klip otrzymuje własny adres URL, z opcjonalną ochroną hasłem dla elementów, które chcesz zachować jako półprywatne.

W przeciwieństwie do usług wideo w chmurze, Fireshare działa w całości na Twoim własnym VPS bez limitów przesyłania, znaków wodnych i bez konieczności posiadania konta przez widzów. Treści są uporządkowane według gier, dostępne do przeglądania za pośrednictwem publicznego lub prywatnego kanału i subskrybowalne przez RSS — zapewniając Twojej publiczności odpowiednie miejsce na Twoje treści wideo, bez wysyłania ich na platformę zewnętrzną.