Karaoke Eternal to w pełni samodzielnie hostowana platforma do imprez karaoke, która zamienia każdy ekran w wyświetlacz karaoke. Goście dołączają do pokoju, skanując kod QR i dodają utwory do kolejki bezpośrednio ze swojej przeglądarki mobilnej — bez konieczności instalowania aplikacji. Gospodarz kontroluje odtwarzanie z dowolnej przeglądarki, a wiele niezależnych pokoi pozwala na prowadzenie równoczesnych sesji z oddzielnymi kolejkami.

Obsługiwane formaty to utwory MP3+G z tekstami CDG, spakowane MP3+G, filmy karaoke MP4 oraz wizualizacje WebGL dla utworów bez tekstów. Multimedia i ustawienia są przechowywane w wbudowanej bazie danych SQLite, bez konieczności korzystania z zewnętrznej usługi bazodanowej. Początkowa konfiguracja administratora odbywa się przy pierwszym dostępie przez interfejs sieciowy. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie sprawia, że Twoja biblioteka karaoke jest prywatna i zawsze dostępna, gdy tylko rozpocznie się impreza.