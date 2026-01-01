Wdróż Karaoke Eternal jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana platforma do imprez karaoke, gdzie goście dodają utwory do kolejki ze swoich przeglądarek mobilnych za pomocą kodów QR.
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Co możesz zbudować z Karaoke Eternal
Karaoke Eternal to w pełni samodzielnie hostowana platforma do imprez karaoke, która zamienia każdy ekran w wyświetlacz karaoke. Goście dołączają do pokoju, skanując kod QR i dodają utwory do kolejki bezpośrednio ze swojej przeglądarki mobilnej — bez konieczności instalowania aplikacji. Gospodarz kontroluje odtwarzanie z dowolnej przeglądarki, a wiele niezależnych pokoi pozwala na prowadzenie równoczesnych sesji z oddzielnymi kolejkami.
Obsługiwane formaty to utwory MP3+G z tekstami CDG, spakowane MP3+G, filmy karaoke MP4 oraz wizualizacje WebGL dla utworów bez tekstów. Multimedia i ustawienia są przechowywane w wbudowanej bazie danych SQLite, bez konieczności korzystania z zewnętrznej usługi bazodanowej. Początkowa konfiguracja administratora odbywa się przy pierwszym dostępie przez interfejs sieciowy. Samodzielne hostowanie na Twoim VPS-ie sprawia, że Twoja biblioteka karaoke jest prywatna i zawsze dostępna, gdy tylko rozpocznie się impreza.
Główne cechy Karaoke Eternal
Mobilne kolejkowanie piosenek
Goście skanują kod QR i dodają piosenki do kolejki bezpośrednio ze swojej przeglądarki mobilnej — bez konieczności pobierania aplikacji lub tworzenia konta.
Wiele pokoi imprezowych
Uruchom jednoczesne sesje karaoke w niezależnych pokojach, każdy z własną kolejką i odtwarzaczem, idealne dla dużych obiektów lub wydarzeń.
CDG i Wsparcie wideo
Odtwarzaj utwory MP3+G zsynchronizowane z CDG, filmy karaoke MP4 i wizualizacje WebGL dla utworów bez nakładek tekstowych.
Aktualizacje kolejki na żywo
Gospodarze i goście widzą aktualizację kolejki na żywo w czasie rzeczywistym na wszystkich urządzeniach podłączonych do tego samego pokoju.
Aplikacja nie jest wymagana
Całe doświadczenie karaoke działa w przeglądarce — goście dodają piosenki do kolejki, a gospodarze zarządzają odtwarzaniem bez konieczności instalowania czegokolwiek.
Dlaczego warto uruchomić Karaoke Eternal na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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