Wdróż Sharkey jednym kliknięciem.
Federacyjny serwer mikroblogowy oparty na Misskey z ulepszoną wydajnością, obsługą API Mastodon i nowoczesnym UX.
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Co możesz zbudować z Sharkey
Sharkey to fork Misskey śledzący upstream, który zapewnia dopracowane doświadczenie społecznościowe dla fediverse. Natywnie obsługuje ActivityPub, dzięki czemu Twoja społeczność może śledzić konta i wchodzić z nimi w interakcje na Mastodonie, Pleromie, Akkomie, Pixelfed i reszcie sfederowanej sieci bez żadnych mostów.
W porównaniu do upstream Misskey, Sharkey dodaje sfederowaną edycję postów, sfederowane tła profili, kompatybilność z API klienta Mastodon oraz dziesiątki ulepszeń UX wynikających z opinii społeczności. Samodzielne hostowanie Sharkey na własnym VPS-ie sprawia, że Twoja oś czasu, media i wykres obserwujących są w pełni pod Twoją kontrolą, bez właściciela platformy decydującego o tym, do kogo możesz dotrzeć.
Główne cechy Sharkey
Federacja ActivityPub
Połącz się z Mastodonem, Pleromą, Akkomą, Pixelfedem i każdym innym serwerem ActivityPub, aby dotrzeć do całego fediverse z Twojej własnej instancji.
Kompatybilny z Mastodon API
Użyj dowolnego klienta Mastodon innej firmy, aby publikować i przeglądać, jednocześnie nadal korzystając z funkcji w stylu Misskey pod maską.
Niestandardowe emoji i reakcje
Prześlij niestandardowe emoji dla całego serwera i reaguj na każdy post za ich pomocą, zmieniając osie czasu w ekspresyjne rozmowy wykraczające poza zwykły tekst.
Sfederowana postedycja
Edytuj Twoje posty po opublikowaniu i spraw, aby zmiana bezproblemowo rozprzestrzeniła się do zdalnych instancji, z zachowaną pełną historią edycji.
Anteny i listy
Twórz anteny oparte na słowach kluczowych i wyselekcjonowane listy użytkowników, aby filtrować osie czasu, śledzić tematy i nigdy nie przegapić postów, które mają dla Ciebie znaczenie.
Zarządzaj mediami
Organizuj przesłane obrazy, filmy i pliki we wbudowanym Dysku z folderami, wyszukiwaniem i możliwością ponownego użycia w postach i zasobach profilu.
Dlaczego warto uruchomić Sharkey na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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