Sharkey to fork Misskey śledzący upstream, który zapewnia dopracowane doświadczenie społecznościowe dla fediverse. Natywnie obsługuje ActivityPub, dzięki czemu Twoja społeczność może śledzić konta i wchodzić z nimi w interakcje na Mastodonie, Pleromie, Akkomie, Pixelfed i reszcie sfederowanej sieci bez żadnych mostów.

W porównaniu do upstream Misskey, Sharkey dodaje sfederowaną edycję postów, sfederowane tła profili, kompatybilność z API klienta Mastodon oraz dziesiątki ulepszeń UX wynikających z opinii społeczności. Samodzielne hostowanie Sharkey na własnym VPS-ie sprawia, że Twoja oś czasu, media i wykres obserwujących są w pełni pod Twoją kontrolą, bez właściciela platformy decydującego o tym, do kogo możesz dotrzeć.