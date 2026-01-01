Wdróż NextChat jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowany interfejs czatu AI obsługujący OpenAI, Claude, Gemini i ponad 20 dostawców za pośrednictwem jednego dopracowanego interfejsu.
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Co możesz zbudować z NextChat
NextChat (dawniej ChatGPT-Next-Web) to interfejs czatu o otwartym kodzie źródłowym z ponad 88 000 gwiazdek na GitHubie — najczęściej oznaczany gwiazdkami samodzielnie hostowany klient czatu AI. Łączy się z OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek i dziesiątkami innych dostawców, umożliwiając Ci czatowanie z dowolnym LLM za pośrednictwem jednego spójnego interfejsu użytkownika bez przełączania się między panelami kontrolnymi lub płacenia za usługę opakowującą innej firmy.
Samodzielne hostowanie NextChat zapewnia prywatność Twoich kluczy API i historii rozmów. Dostęp można zablokować kodem hasła, a wszystkie dane czatu są przechowywane w przeglądarce użytkownika — nie ma bazy danych do zarządzania ani przechowywania danych po stronie serwera.
Główne cechy NextChat
Obsługa wielu dostawców
Połącz się z OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek, Azure OpenAI i ponad 20 innymi dostawcami z jednego UI bez przełączania narzędzi.
Wbudowana biblioteka podpowiedzi
Setki gotowych podpowiedzi systemowych do pisania, kodowania, analizy i tłumaczenia — lub twórz i zapisuj własne szablony.
Ochrona kodem dostępu
Ogranicz, kto może używać Twojej instancji za pomocą kodu hasła, zapobiegając nieautoryzowanemu użyciu Twoich kluczy API po publicznym wdrożeniu.
Nie wymaga bazy danych
Wszystkie rozmowy są przechowywane w przeglądarce użytkownika — serwer pozostaje bezstanowy, co sprawia, że wdrożenie i konserwacja są minimalne.
Markdown i renderowanie kodu
Odpowiedzi są renderowane z pełną obsługą Markdown, w tym blokami kodu z podświetlaniem składni, tabelami, matematyką LaTeX i wbudowanym kodem HTML.
Obsługa wtyczki MCP
Włącz Model Context Protocol (MCP), aby rozszerzyć asystenta o zewnętrzne narzędzia, dostęp do plików i niestandardowe integracje.
Dlaczego warto uruchomić NextChat na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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