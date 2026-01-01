NextChat (dawniej ChatGPT-Next-Web) to interfejs czatu o otwartym kodzie źródłowym z ponad 88 000 gwiazdek na GitHubie — najczęściej oznaczany gwiazdkami samodzielnie hostowany klient czatu AI. Łączy się z OpenAI, Anthropic Claude, Google Gemini, DeepSeek i dziesiątkami innych dostawców, umożliwiając Ci czatowanie z dowolnym LLM za pośrednictwem jednego spójnego interfejsu użytkownika bez przełączania się między panelami kontrolnymi lub płacenia za usługę opakowującą innej firmy.

Samodzielne hostowanie NextChat zapewnia prywatność Twoich kluczy API i historii rozmów. Dostęp można zablokować kodem hasła, a wszystkie dane czatu są przechowywane w przeglądarce użytkownika — nie ma bazy danych do zarządzania ani przechowywania danych po stronie serwera.