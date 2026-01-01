Wdróż Iceshrimp jednym kliknięciem.
Zdecentralizowana sieć społecznościowa ActivityPub zbudowana na .NET, następca Misskey z szybszym, bardziej zoptymalizowanym zapleczem.
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Co możesz zbudować z Iceshrimp
Iceshrimp.NET to kompletne przepisanie serwera fediverse Iceshrimp, zastępujące oryginalny stos Node.js nowoczesnym backendem .NET i frontendem Blazor WebAssembly. Rezultatem jest sfederowana sieć społecznościowa, która uruchamia ActivityPub przy ułamku zużycia pamięci i procesora serwerów z rodziny Misskey, pozostając jednocześnie w pełni kompatybilną z szerszym fediverse.
Samodzielne hostowanie Iceshrimp na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoją społeczność, treści i polityki moderacji pod Twoją kontrolą — bez algorytmicznych kanałów, bez reklam i bez blokady platformy. Kompatybilne z Mastodon API pozwala również użytkownikom zachować ich ulubione klienty mobilne i webowe.
Główne cechy Iceshrimp
Federacja ActivityPub
Łączy się natywnie z Mastodonem, Misskey, Pleromą i resztą fediverse, dzięki czemu Twoi użytkownicy mogą obserwować i wchodzić w interakcje na tysiącach niezależnych serwerów.
API kompatybilne z Mastodonem
Wsparcie typu „drop-in” dla popularnych klientów Mastodon, takich jak Elk, Phanpy, Ice Cubes i Tusky, oznacza, że użytkownicy mogą nadal korzystać z aplikacji, które już uwielbiają.
Odchudzone zaplecze .NET
Całkowicie nowy backend .NET jest znacznie szybszy i bardziej zasobooszczędny niż serwery z rodziny Misskey, czyniąc mniejsze plany VPS opłacalnymi dla hostingu federacyjnego.
Konfigurowalny publiczny podgląd
Publiczny podgląd tylko w HTML umożliwia wylogowanym użytkownikom przeglądanie lokalnej zawartości bez ujawniania pełnej aplikacji klienckiej, z precyzyjną kontrolą nad tym, co jest wyświetlane.
Autoryzowane listy pobierania i blokad
Wbudowana obsługa autoryzowanego pobierania, trybów federacji z listą blokowanych lub dozwolonych oraz konfigurowalna walidacja podpisu zapewnia administratorom potężne narzędzia moderacyjne.
Migracja z Iceshrimp-JS
Dobrze wspierana ścieżka aktualizacji oznacza, że istniejące instancje Iceshrimp-JS mogą przenieść się do nowego backendu bez utraty kont, postów ani obserwujących.
Dlaczego warto uruchomić Iceshrimp na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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