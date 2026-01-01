Iceshrimp.NET to kompletne przepisanie serwera fediverse Iceshrimp, zastępujące oryginalny stos Node.js nowoczesnym backendem .NET i frontendem Blazor WebAssembly. Rezultatem jest sfederowana sieć społecznościowa, która uruchamia ActivityPub przy ułamku zużycia pamięci i procesora serwerów z rodziny Misskey, pozostając jednocześnie w pełni kompatybilną z szerszym fediverse.

Samodzielne hostowanie Iceshrimp na Twoim VPS-ie utrzymuje Twoją społeczność, treści i polityki moderacji pod Twoją kontrolą — bez algorytmicznych kanałów, bez reklam i bez blokady platformy. Kompatybilne z Mastodon API pozwala również użytkownikom zachować ich ulubione klienty mobilne i webowe.