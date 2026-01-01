Overleaf to przeglądarkowy edytor LaTeX do współpracy, używany przez miliony badaczy, naukowców i inżynierów na całym świecie. Zastępuje lokalne instalacje LaTeX środowiskiem opartym na chmurze, gdzie zespoły mogą pisać, kompilować i recenzować dokumenty w czasie rzeczywistym — z pełną obsługą LaTeX, w tym niestandardowymi pakietami, BibTeX i odsyłaczami.

Samodzielne hostowanie Overleaf na Twoim własnym VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi badaniami, zastrzeżonymi manuskryptami i dokumentami instytucjonalnymi. Otrzymujesz tę samą współpracę w czasie rzeczywistym i bogaty potok kompilacji LaTeX co w usłudze chmurowej, bez opuszczania danych Twojej infrastruktury i bez konieczności subskrypcji SaaS na każde stanowisko.