Wdróż Overleaf w instalacji jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy edytor LaTeX do wspólnego tworzenia prac naukowych, artykułów badawczych i dokumentów technicznych.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Overleaf
Overleaf to przeglądarkowy edytor LaTeX do współpracy, używany przez miliony badaczy, naukowców i inżynierów na całym świecie. Zastępuje lokalne instalacje LaTeX środowiskiem opartym na chmurze, gdzie zespoły mogą pisać, kompilować i recenzować dokumenty w czasie rzeczywistym — z pełną obsługą LaTeX, w tym niestandardowymi pakietami, BibTeX i odsyłaczami.
Samodzielne hostowanie Overleaf na Twoim własnym VPS pozwala zachować pełną kontrolę nad wrażliwymi badaniami, zastrzeżonymi manuskryptami i dokumentami instytucjonalnymi. Otrzymujesz tę samą współpracę w czasie rzeczywistym i bogaty potok kompilacji LaTeX co w usłudze chmurowej, bez opuszczania danych Twojej infrastruktury i bez konieczności subskrypcji SaaS na każde stanowisko.
Główne cechy Overleaf
Współpraca w czasie rzeczywistym
Wielu autorów edytuje ten sam dokument LaTeX jednocześnie, a zmiany pojawiają się natychmiast dla wszystkich współpracowników.
Pełna kompilacja LaTeX
Kompiluje dokumenty za pomocą pdfLaTeX, XeLaTeX i LuaLaTeX, w tym obsługę niestandardowych pakietów, bibliografii BibTeX i Biber.
Historia wersji
Każda zapisana wersja dokumentu jest zachowywana, co pozwala porównywać zmiany i przywracać dowolny poprzedni stan Twojego projektu.
Bogata Biblioteka Szablonów
Twórz nowe dokumenty z wbudowanej biblioteki szablonów akademickich, czasopism, prac dyplomowych i prezentacji bez ręcznej konfiguracji.
Śledzenie zmian
Przeglądaj i akceptuj lub odrzucaj pojedyncze edycje od współpracowników, dopasowując się do procesów recenzowania stosowanych w publikacjach akademickich.
Integracja z Git
Wypychaj i pobieraj projekty z repozytoriów Git, umożliwiając lokalne przepływy pracy edycji równolegle z edytorem przeglądarkowym.
Dlaczego warto uruchomić Overleaf na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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