Krayin CRM to darmowy, otwarty framework do zarządzania relacjami z klientami, zbudowany na Laravel i Vue.js. Zapewnia zespołom sprzedaży pełne środowisko pracy do zarządzania cyklem życia klienta — od pozyskiwania i kwalifikacji leadów, poprzez śledzenie lejka sprzedaży, generowanie ofert i działania posprzedażowe — bez licencji na użytkownika i uzależnienia od dostawcy.

Samodzielne hostowanie Krayin na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy lead, kontakt, wymianę e-maili i dane dotyczące przychodów w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, i pozwala deweloperom rozszerzać CRM poprzez pakiety Laravel, niestandardowe atrybuty i REST APIs, aby dopasować go do sposobu, w jaki Twój zespół faktycznie sprzedaje.