Wdróż Krayin CRM jednym kliknięciem.
Otwartoźródłowy Laravel CRM do kompleksowego zarządzania leadami, kontaktami, potokami sprzedaży i relacjami z klientami.
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Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z Krayin CRM
Krayin CRM to darmowy, otwarty framework do zarządzania relacjami z klientami, zbudowany na Laravel i Vue.js. Zapewnia zespołom sprzedaży pełne środowisko pracy do zarządzania cyklem życia klienta — od pozyskiwania i kwalifikacji leadów, poprzez śledzenie lejka sprzedaży, generowanie ofert i działania posprzedażowe — bez licencji na użytkownika i uzależnienia od dostawcy.
Samodzielne hostowanie Krayin na Twoim własnym VPS utrzymuje każdy lead, kontakt, wymianę e-maili i dane dotyczące przychodów w infrastrukturze, którą Ty kontrolujesz, i pozwala deweloperom rozszerzać CRM poprzez pakiety Laravel, niestandardowe atrybuty i REST APIs, aby dopasować go do sposobu, w jaki Twój zespół faktycznie sprzedaje.
Główne cechy Krayin CRM
Wizualne lejki sprzedażowe
Przeciągaj leady przez konfigurowalne etapy Kanban, aby handlowcy i menedżerowie zawsze widzieli status transakcji na pierwszy rzut oka.
Zarządzanie leadami
Pozyskuj leady z formularzy internetowych, przypisuj właścicieli, oceniaj według źródła i konwertuj kwalifikowanych potencjalnych klientów w konta i oferty.
Niestandardowe atrybuty
Dodaj spersonalizowane pola do potencjalnych klientów, kontaktów, organizacji i ofert bez dotykania kodu, dopasowując CRM do Twojego procesu sprzedaży.
Wyceny i produkty
Generuj markowe wyceny z wbudowanego katalogu produktów z zasadami dotyczącymi podatków i rabatów, a następnie śledź je aż do zamknięcia transakcji.
E-mail i działania
Rejestruj połączenia, spotkania i e-maile dla każdego rekordu, z widokami kalendarza i przypomnieniami o dalszych działaniach, aby transakcje posuwały się naprzód.
Formularze internetowe i APIs
Publikuj osadzalne formularze internetowe do pozyskiwania leadów i użyj interfejsu API REST, aby synchronizować dane z Twoim istniejącym stosem marketingowym.
Dlaczego warto uruchomić Krayin CRM na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
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