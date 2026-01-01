Wdróż Radarr jednym kliknięciem.
Zautomatyzowany menedżer kolekcji filmów, który monitoruje premiery, pobiera za pośrednictwem Twojego preferowanego klienta i utrzymuje Twoją bibliotekę w porządku.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Radarr
Radarr to kompleksowy, zautomatyzowany menedżer kolekcji filmów dla użytkowników Usenet i BitTorrent. Monitoruje kanały RSS w poszukiwaniu nowych wydań odpowiadających Twoim profilom jakości, uruchamia pobieranie za pośrednictwem klientów takich jak qBittorrent lub SABnzbd, a także automatycznie zmienia nazwy i organizuje Twoją bibliotekę. Obsługa niestandardowych formatów pozwala Ci na celowanie w konkretne kodowania — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — a Radarr uaktualni istniejące pliki, gdy pojawią się lepsze wydania.
Uruchomienie Radarr na VPS utrzymuje go aktywnego przez całą dobę z konsekwentną przepustowością, zapewniając, że nigdy nie przegapisz okna wydania. Integruje się bezpośrednio z Plex, Jellyfin i Emby, aby odświeżyć Twoją bibliotekę serwera multimediów w momencie pojawienia się nowego pliku, i naturalnie łączy się z Sonarr, Lidarr i Prowlarr, tworząc kompletny zautomatyzowany ekosystem multimediów.
Główne cechy Radarr
Zautomatyzowane monitorowanie
Monitorowanie kanałów RSS wykrywa nowe premiery filmowe w momencie ich pojawienia się i automatycznie dodaje pobieranie do kolejki na podstawie Twoich preferencji jakości.
Profile jakości
Zdefiniuj akceptowalne rozdzielczości, kodeki i rozmiary plików dla każdego filmu, tak aby pobierane i przechowywane były tylko te wersje, które faktycznie chcesz.
Automatyczne aktualizacje
Radarr monitoruje wydania o lepszej jakości po początkowym pobraniu i przezroczyście zastępuje pliki, utrzymując Twoją bibliotekę w najwyższej jakości przez cały czas.
Integracja serwera mediów
Automatyczne powiadomienia o odświeżaniu biblioteki dla Plex, Jellyfin i Emby oznaczają, że nowo pobrane filmy pojawiają się w Twojej aplikacji streamingowej w ciągu kilku sekund.
Lista importów
Importuj listy obserwowanych z IMDb, Trakt i TMDb, aby automatycznie dodawać filmy do Twojej kolejki monitorowanych, gdy zaznaczasz tytuły do obejrzenia.
Dlaczego warto uruchomić Radarr na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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