Radarr to kompleksowy, zautomatyzowany menedżer kolekcji filmów dla użytkowników Usenet i BitTorrent. Monitoruje kanały RSS w poszukiwaniu nowych wydań odpowiadających Twoim profilom jakości, uruchamia pobieranie za pośrednictwem klientów takich jak qBittorrent lub SABnzbd, a także automatycznie zmienia nazwy i organizuje Twoją bibliotekę. Obsługa niestandardowych formatów pozwala Ci na celowanie w konkretne kodowania — 4K HDR, Dolby Vision, REMUX — a Radarr uaktualni istniejące pliki, gdy pojawią się lepsze wydania.

Uruchomienie Radarr na VPS utrzymuje go aktywnego przez całą dobę z konsekwentną przepustowością, zapewniając, że nigdy nie przegapisz okna wydania. Integruje się bezpośrednio z Plex, Jellyfin i Emby, aby odświeżyć Twoją bibliotekę serwera multimediów w momencie pojawienia się nowego pliku, i naturalnie łączy się z Sonarr, Lidarr i Prowlarr, tworząc kompletny zautomatyzowany ekosystem multimediów.