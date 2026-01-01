TimeTagger to open source'owy, internetowy tracker czasu, zbudowany wokół interaktywnej osi czasu i przepływu pracy opartego na tagach, a nie sztywnych hierarchiach projektów. Zaprojektowany dla freelancerów, konsultantów i osób rozliczających się godzinowo, zastępuje nieporęczne oprogramowanie do ewidencji czasu pracy szybkim, przyjaznym dla klawiatury interfejsem użytkownika, który działa w każdej nowoczesnej przeglądarce i synchronizuje się między urządzeniami.

Samodzielne hostowanie TimeTaggera na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że każda zarejestrowana minuta, tag klienta i eksport faktur pozostają pod Twoją kontrolą — bez zewnętrznego oprogramowania SaaS przetrzymującego Twoją historię rozliczeń, bez opłat za stanowisko i bez ryzyka zamknięcia konta w trakcie intensywnego tygodnia.