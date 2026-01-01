Zainstaluj TimeTagger jednym kliknięciem.
Zorientowany na prywatność osobisty tracker czasu z interaktywną osią czasu, tagami, raportami i wbudowanym przepływem pracy Pomodoro.
Wybierz plan VPS dla TimeTagger
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.
Co możesz zbudować z TimeTagger
TimeTagger to open source'owy, internetowy tracker czasu, zbudowany wokół interaktywnej osi czasu i przepływu pracy opartego na tagach, a nie sztywnych hierarchiach projektów. Zaprojektowany dla freelancerów, konsultantów i osób rozliczających się godzinowo, zastępuje nieporęczne oprogramowanie do ewidencji czasu pracy szybkim, przyjaznym dla klawiatury interfejsem użytkownika, który działa w każdej nowoczesnej przeglądarce i synchronizuje się między urządzeniami.
Samodzielne hostowanie TimeTaggera na Twoim własnym VPS-ie sprawia, że każda zarejestrowana minuta, tag klienta i eksport faktur pozostają pod Twoją kontrolą — bez zewnętrznego oprogramowania SaaS przetrzymującego Twoją historię rozliczeń, bez opłat za stanowisko i bez ryzyka zamknięcia konta w trakcie intensywnego tygodnia.
Główne cechy TimeTagger
Interaktywna oś czasu
Wizualizuj Twój dzień na powiększalnej osi czasu, gdzie możesz przeciągać, zmieniać rozmiar i dzielić wpisy, aby dokładnie dopasować do tego, jak przebiegała praca.
Śledzenie oparte na etykietkach
Zrezygnuj ze sztywnych drzew projektów i oznaczaj pracę za pomocą swobodnych tagów, dzięki czemu ten sam rekord może należeć jednocześnie do klienta, zadania i kodu rozliczeniowego.
Raporty PDF i CSV
Generuj filtrowane raporty według tagu, okresu lub celu i eksportuj je jako PDF lub CSV do fakturowania, księgowości i aktualizacji zespołu.
Cele i Pomodoro
Ustaw dzienne, tygodniowe lub miesięczne cele godzinowe i uruchamiaj skoncentrowane sesje Pomodoro bezpośrednio w trackerze — żadne dodatkowe aplikacje nie są wymagane.
Synchronizacja między urządzeniami
Śledź z komputera stacjonarnego, tabletu lub telefonu za pomocą responsywnego interfejsu internetowego i spraw, aby każda zmiana była automatycznie synchronizowana z Twoim samodzielnie hostowanym serwerem.
Prywatność wbudowana w projekt
Wszystkie rekordy znajdują się w lokalnej bazie danych SQLite na Twoim VPS, dzięki czemu nazwy klientów, godziny pracy i dane rozliczeniowe nigdy nie trafiają do chmury zewnętrznej.
Dlaczego warto uruchomić TimeTagger na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Zalecana lokalizacja serwera:
Sprawdzanie...
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
Wszystko działa płynnie i świetnie z Hostinger – chatbot AI + czat z człowiekiem, jeśli AI nie może rozwiązać problemu. A VPS? Po prostu ogień – żadnych wahań. Dzięki dla zespołu deweloperów i wszystkich zaangażowanych. Tak trzymać 🚀
Wreszcie firma hostingowa VPS, która robi to dobrze! Dobre ceny. Doskonały panel, który szanuje czas użytkowników. Bezproblemowe kopie zapasowe. Dobre wsparcie. Niezawodność. Solidność w każdym calu.
Skontaktowałem się z pomocą techniczną Hostinger po utracie dostępu do mojej samodzielnie hostowanego n8n i jestem pod ogromnym wrażeniem. Kodee i Mohammad z zespołu wsparcia byli niesamowicie cierpliwi i dokładni.
Wielkie podziękowania dla Carli za pomoc w aktualizacji N8N na moim serwerze VPS Hostinger. Profesjonalna i kompetentna osoba, jeszcze raz dziękuję Carli.
Hostinger VPS jest absolutnie znakomity. Po prostu zawsze działa. Zawsze jest szybki i stabilny. Nigdy się nie zawiesza.
Firma dobrze prosperuje, jestem bardzo zadowolony z konkretnych usług, z których korzystam. Nie jest tak droga jak niektóre miejsca z naprawdę świetnymi konfiguracjami VPS i cenami.
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