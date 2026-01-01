Wdróż OmniTools jednym kliknięciem.
Pakiet narzędzi internetowych hostowanych samodzielnie z ponad 80 narzędziami do edycji obrazów, manipulacji plikami PDF, konwersji wideo i transformacji danych.
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Co możesz zbudować z OmniTools
OmniTools łączy ponad 80 narzędzi przeglądarkowych w jedną samodzielnie hostowaną aplikację, eliminując potrzebę odwiedzania wielu rozproszonych witryn do konwersji online. Edycja obrazów, łączenie plików PDF, przycinanie wideo, formatowanie JSON, generowanie kodów QR i wiele więcej jest dostępne z jednego spójnego interfejsu bez limitów rozmiaru plików i płatnych funkcji premium.
Ponieważ całe przetwarzanie odbywa się bezpośrednio w przeglądarce, żadne pliki nigdy nie są przesyłane na serwer. Samodzielne hostowanie OmniTools oznacza, że poufne dokumenty pozostają w Twojej sieci, Twój zespół otrzymuje czyste narzędzie bez reklam, dostępne z dowolnego urządzenia, a Ty eliminujesz ryzyko prywatności związane z publicznymi witrynami do konwersji.
Główne cechy OmniTools
Przetwarzanie po stronie przeglądarki
Wszystkie operacje na plikach są wykonywane lokalnie w przeglądarce — nic nie jest przesyłane na serwer, co zapewnia prywatność poufnych dokumentów.
Narzędzia do obrazów i plików PDF
Zmieniaj rozmiar, konwertuj i kompresuj obrazy; łącz, dziel i dodawaj adnotacje do plików PDF bez instalowania oprogramowania desktopowego.
Narzędzia wideo i audio
Przycinaj filmy, wyodrębniaj ścieżki dźwiękowe i konwertuj do formatu GIF bezpośrednio w przeglądarce.
Narzędzia deweloperskie danych
Formatuj JSON, konwertuj między CSV a JSON, waliduj XML oraz koduj lub dekoduj adresy URL w jednym miejscu.
Bez reklam ani paywalli
Samodzielny hosting zapewnia czysty, wolny od rozpraszaczy interfejs ze wszystkimi ponad 80 narzędziami w pełni dostępnymi bez dodatkowych kosztów.
Dlaczego warto uruchomić OmniTools na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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