Wdróż Ant Media Server CE za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Serwer mediów open-source zapewniający strumieniowanie WebRTC, RTMP, SRT i HLS z opóźnieniem poniżej sekundy, ze zintegrowanym panelem administracyjnym.
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Co możesz zbudować z Ant Media Server CE
Ant Media Server Community Edition to otwarty silnik strumieniowy stworzony do przesyłania wideo na żywo z ultraniskim opóźnieniem. Akceptuje strumienie wejściowe przez RTMP, SRT i WebRTC, a dostarcza je widzom za pośrednictwem WebRTC (opóźnienie ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH i RTSP — wszystko z jednego serwera. Wbudowany panel administracyjny pozwala zarządzać strumieniami, konfigurować aplikacje i monitorować połączenia bez użycia zewnętrznych narzędzi.
Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza brak opłat za strumień, brak ograniczeń platform zewnętrznych i pełną własność danych Twoich odbiorców. Niezależnie od tego, czy budujesz platformę telemedyczną, salę lekcyjną e-learningową, aukcję na żywo, czy transmisję sportową, Ant Media Server zapewnia Ci gotową do produkcji podstawę, którą w pełni kontrolujesz.
Główne cechy Ant Media Server CE
Ultraniskie opóźnienie WebRTC
Przesyłaj i odtwarzaj strumienie z opóźnieniem end-to-end poniżej 0,5 sekundy za pośrednictwem WebRTC, umożliwiając interaktywne doświadczenia wideo w czasie rzeczywistym.
Wieloprotokołowe przyjmowanie
Akceptuj transmisje na żywo z OBS, FFmpeg, kamer IP oraz dowolnego źródła kompatybilnego z RTMP, SRT lub WebRTC bez dodatkowej konfiguracji.
HLS i dostarczanie CMAF
Dostarczaj strumienie za pośrednictwem standardowych HLS i CMAF LL-HLS, aby widzowie na dowolnym urządzeniu lub CDN mogli oglądać bez wtyczek.
Wbudowany panel administracyjny
Zarządzaj aplikacjami strumieniowymi, sprawdzaj aktywne sesje i konfiguruj ustawienia serwera za pośrednictwem zintegrowanej konsoli internetowej na porcie 5080.
Nagrywanie i VOD
Automatycznie nagrywaj transmisje na żywo do formatu MP4 lub HLS i udostępniaj je jako treści na żądanie z tego samego serwera.
Dlaczego warto uruchomić Ant Media Server CE na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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