Ant Media Server Community Edition to otwarty silnik strumieniowy stworzony do przesyłania wideo na żywo z ultraniskim opóźnieniem. Akceptuje strumienie wejściowe przez RTMP, SRT i WebRTC, a dostarcza je widzom za pośrednictwem WebRTC (opóźnienie ~0,5 s), HLS, CMAF LL-HLS, DASH i RTSP — wszystko z jednego serwera. Wbudowany panel administracyjny pozwala zarządzać strumieniami, konfigurować aplikacje i monitorować połączenia bez użycia zewnętrznych narzędzi.

Samodzielne hostowanie na własnym serwerze VPS oznacza brak opłat za strumień, brak ograniczeń platform zewnętrznych i pełną własność danych Twoich odbiorców. Niezależnie od tego, czy budujesz platformę telemedyczną, salę lekcyjną e-learningową, aukcję na żywo, czy transmisję sportową, Ant Media Server zapewnia Ci gotową do produkcji podstawę, którą w pełni kontrolujesz.