Open Journal Systems (OJS) to bezpłatna platforma o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Public Knowledge Project (PKP) do zarządzania całym procesem pracy czasopisma akademickiego — od zgłoszeń i recenzji, przez redakcję, produkcję, aż po publikację online. Jest to najczęściej używany na świecie system zarządzania czasopismami w otwartym dostępie, obsługujący dziesiątki tysięcy czasopism na uniwersytetach, w instytucjach badawczych i u niezależnych wydawców na całym świecie.

Samodzielne hostowanie OJS na własnym serwerze VPS daje Twojemu czasopismu całkowitą niezależność od komercyjnych platform wydawniczych, bez opłat za artykuł, bez kosztów subskrypcji i z pełną własnością danych zgłoszeniowych oraz archiwum publikacji. Platforma obsługuje wdrożenia wielu czasopism, dzięki czemu jest odpowiednia dla instytucji prowadzących kilka tytułów z jednej instalacji.