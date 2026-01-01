Wdróż Open Journal Systems za pomocą instalacji jednym kliknięciem.
Open Source platforma do zarządzania i publikowania czasopism akademickich, której zaufały tysiące czasopism na całym świecie.
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Co możesz zbudować z Open Journal Systems
Open Journal Systems (OJS) to bezpłatna platforma o otwartym kodzie źródłowym, opracowana przez Public Knowledge Project (PKP) do zarządzania całym procesem pracy czasopisma akademickiego — od zgłoszeń i recenzji, przez redakcję, produkcję, aż po publikację online. Jest to najczęściej używany na świecie system zarządzania czasopismami w otwartym dostępie, obsługujący dziesiątki tysięcy czasopism na uniwersytetach, w instytucjach badawczych i u niezależnych wydawców na całym świecie.
Samodzielne hostowanie OJS na własnym serwerze VPS daje Twojemu czasopismu całkowitą niezależność od komercyjnych platform wydawniczych, bez opłat za artykuł, bez kosztów subskrypcji i z pełną własnością danych zgłoszeniowych oraz archiwum publikacji. Platforma obsługuje wdrożenia wielu czasopism, dzięki czemu jest odpowiednia dla instytucji prowadzących kilka tytułów z jednej instalacji.
Główne cechy Open Journal Systems
Pełny przepływ pracy zgłoszenia
Zarządzaj całym cyklem redakcyjnym – od zgłoszenia autora, przez recenzję wzajemną, redakcję tekstu, skład i ostateczną publikację – wszystko na jednej platformie.
Zarządzanie recenzjami koleżeńskimi
Przypisz recenzentów, śledź terminy recenzji, wysyłaj przypomnienia i zbieraj decyzje recenzentów ze strukturalnego panelu redakcyjnego.
Publikowanie w otwartym dostępie
Publikuj artykuły na podstawie licencji otwartego dostępu z integracją DOI, obsługą ORCID oraz indeksowanymi metadanymi dla lepszej wykrywalności.
Podłącz ekosystem
Rozszerz OJS za pomocą wtyczek do statystyk, metryk użycia, zarządzania subskrypcjami, bramek płatności i integracji z usługami stron trzecich.
Obsługa wielu języków
OJS jest dostarczany z tłumaczeniami na dziesiątki języków i obsługuje dwujęzyczne lub wielojęzyczne interfejsy i treści czasopism.
Dlaczego warto uruchomić Open Journal Systems na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
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