Wdróż Wallabag jednym kliknięciem.
Samodzielnie hostowana usługa do czytania później, która zapisuje i czyści artykuły internetowe, zapewniając czytanie offline bez rozpraszania uwagi.
Wybierz plan VPS dla Wallabag
Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z Wallabag
Wallabag to samodzielnie hostowana aplikacja typu „przeczytaj później”, która zapisuje artykuły internetowe i usuwa reklamy, nawigację oraz zbędne elementy, prezentując tylko tekst i obrazy dla czystego, skoncentrowanego czytania. Działa jako prywatna alternatywa dla Pocket i Instapaper z pełną obsługą offline.
Samodzielne hostowanie Wallabag na VPS oznacza, że Twoja lista do czytania i archiwum artykułów są przechowywane na Twojej własnej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox umożliwiają zapisywanie artykułów jednym kliknięciem, a aplikacje mobilne dla iOS i Android pozwalają na czytanie offline w podróży. Import z Pocket i Instapaper sprawia, że migracja jest prosta.
Główne cechy Wallabag
Przejrzyste czytanie artykułów
Wallabag wyodrębnia zawartość artykułów i usuwa reklamy, nawigację oraz elementy rozpraszające, zapewniając czyste i skoncentrowane wrażenia z czytania.
Dostęp offline
Zapisane artykuły synchronizują się z aplikacjami mobilnymi na iOS i Androida, umożliwiając czytanie bez połączenia z internetem.
Rozszerzenia przeglądarki
Zapisuj artykuły z Chrome i Firefox jednym kliknięciem za pomocą oficjalnego rozszerzenia przeglądarki Wallabag.
Tagowanie i wyszukiwanie
Organizuj zapisane artykuły za pomocą tagów i błyskawicznie znajduj wszystko, korzystając z wyszukiwania pełnotekstowego w całym Twoim archiwum czytelniczym.
Importuj z Pocket
Przenieś swoją istniejącą listę do czytania z Pocket lub Instapaper do Wallabag bez utraty żadnych zapisanych artykułów.
Dlaczego warto uruchomić Wallabag na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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