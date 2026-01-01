Wallabag to samodzielnie hostowana aplikacja typu „przeczytaj później”, która zapisuje artykuły internetowe i usuwa reklamy, nawigację oraz zbędne elementy, prezentując tylko tekst i obrazy dla czystego, skoncentrowanego czytania. Działa jako prywatna alternatywa dla Pocket i Instapaper z pełną obsługą offline.

Samodzielne hostowanie Wallabag na VPS oznacza, że Twoja lista do czytania i archiwum artykułów są przechowywane na Twojej własnej infrastrukturze bez dostępu osób trzecich. Rozszerzenia przeglądarki dla Chrome i Firefox umożliwiają zapisywanie artykułów jednym kliknięciem, a aplikacje mobilne dla iOS i Android pozwalają na czytanie offline w podróży. Import z Pocket i Instapaper sprawia, że migracja jest prosta.