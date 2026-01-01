Do 69% zniżki na Plone

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Bezpieczny, open source'owy system zarządzania treścią, któremu ufają rządy, uniwersytety i przedsiębiorstwa od ponad dwóch dekad.

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Bezpłatne automatyczne cotygodniowe kopie zapasowe
VPS zarządzany przez AI
23,99/mies.
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68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości
68% zniżki
KVM 1
74,99
23,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 51,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
1-rdzeniowy vCPU
4 GB pamięci RAM
50 GB przestrzeni na dysku NVMe
4 TB przepustowości
Najpopularniejszy
63% zniżki
KVM 2
91,99
33,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 64,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
2-rdzeniowy vCPU
8 GB pamięci RAM
100 GB przestrzeni na dysku NVMe
8 TB przepustowości
69% zniżki
KVM 4
153,99
46,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 119,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
4-rdzeniowy vCPU
16 GB pamięci RAM
200 GB przestrzeni na dysku NVMe
16 TB przepustowości
66% zniżki
KVM 8
277,99
93,99/mies.
Wybierz plan
Odnawia się w cenie 213,99 zł/mies. na okres 2 lat. Anuluj w dowolnym momencie.
8-rdzeniowy vCPU
32 GB pamięci RAM
400 GB przestrzeni na dysku NVMe
32 TB przepustowości

Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej

Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok
Menedżer Docker
Szybki dostęp do logów kontenerów
Aktualizacje jednym kliknięciem
Procesory AMD EPYC
Pamięć masowa SSD NVMe
Prędkość sieci 1 Gb/s
Publiczne API
Centra danych na całym świecie
Darmowa domena na 1 rok

Wszystkie plany są opłacane z góry. Miesięczna stawka odzwierciedla całkowitą cenę planu podzieloną przez liczbę miesięcy w planie.

Co możesz zbudować z Plone

Plone to dojrzały, korporacyjny system CMS o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na solidnych podstawach Pythona. Zasila tysiące stron internetowych agencji rządowych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i globalnych korporacji, z ponad 20-letnim doświadczeniem bez ani jednej zgłoszonej luki w zabezpieczeniach związanej z zdalnym wykonywaniem kodu. Plone 6 oferuje klasyczny interfejs użytkownika — w pełni funkcjonalne środowisko redakcyjne z precyzyjną kontrolą dostępu opartą na rolach, wielojęzyczną zawartością, wersjonowaniem i bogatym ekosystemem dodatków przekraczającym 300 pakietów.

Samodzielne hostowanie Plone na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich treści i danych użytkowników, brak licencjonowania na użytkownika oraz elastyczność w rozszerzaniu platformy poprzez dodatki Python i API REST, które napędza bezgłowe i hybrydowe przepływy pracy publikowania.

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Co możesz zbudować z {name}

Główne cechy Plone

Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej

Plone ma 20-letnią historię bezpieczeństwa i dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa — co czyni go preferowanym systemem CMS dla organizacji rządowych i opieki zdrowotnej, które nie mogą sobie pozwolić na naruszenia.

Szczegółowa kontrola dostępu

Zdefiniuj role i uprawnienia na dowolnym poziomie drzewa treści, aby redaktorzy, recenzenci i czytelnicy widzieli i modyfikowali tylko to, do czego mają autoryzowany dostęp.

Pełne wersjonowanie treści

Każda zmiana treści jest śledzona i odwracalna — porównuj wersje, przywracaj poprzednie stany i utrzymuj pełny rejestr audytu bez dodatkowych wtyczek.

Wsparcie wielojęzyczne

Zarządzaj treścią w wielu językach dzięki wbudowanym przepływom pracy tłumaczeniowych, nawigacji uwzględniającej język oraz kontrolom publikacji dla poszczególnych języków.

REST API

Warstwa plone.restapi udostępnia całą zawartość i konfigurację jako punkty końcowe JSON, umożliwiając publikowanie bezgłowe, aplikacje mobilne oraz integracje z podmiotami zewnętrznymi.

Rozszerzalny ekosystem Add-On

Ponad 300 społecznościowych add-ons obejmuje e-commerce, uwierzytelnianie LDAP, zaawansowane wyszukiwanie i niestandardowe przepływy pracy — wszystko to można zainstalować bez rozwidlania rdzenia.

Dlaczego warto uruchomić Plone na Hostinger

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Uruchom jednym kliknięciem

Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.

Uruchom jednym kliknięciem

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.

Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać

Wbudowany menedżer Docker

Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.

Wbudowany menedżer Docker

Zalecana lokalizacja serwera:

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Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Wybierz lokalizację serwera blisko odbiorców, aby przyspieszyć ładowanie. Posiadamy centra danych w Ameryce Północnej, Europie, Azji i Ameryce Południowej.
Rozpocznij
Uruchom lokalnie. Rozwijaj się globalnie.

Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć

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