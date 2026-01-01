Plone to dojrzały, korporacyjny system CMS o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na solidnych podstawach Pythona. Zasila tysiące stron internetowych agencji rządowych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i globalnych korporacji, z ponad 20-letnim doświadczeniem bez ani jednej zgłoszonej luki w zabezpieczeniach związanej z zdalnym wykonywaniem kodu. Plone 6 oferuje klasyczny interfejs użytkownika — w pełni funkcjonalne środowisko redakcyjne z precyzyjną kontrolą dostępu opartą na rolach, wielojęzyczną zawartością, wersjonowaniem i bogatym ekosystemem dodatków przekraczającym 300 pakietów.

Samodzielne hostowanie Plone na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich treści i danych użytkowników, brak licencjonowania na użytkownika oraz elastyczność w rozszerzaniu platformy poprzez dodatki Python i API REST, które napędza bezgłowe i hybrydowe przepływy pracy publikowania.