Wdróż Plone jednym kliknięciem.
Bezpieczny, open source'owy system zarządzania treścią, któremu ufają rządy, uniwersytety i przedsiębiorstwa od ponad dwóch dekad.
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Co możesz zbudować z Plone
Plone to dojrzały, korporacyjny system CMS o otwartym kodzie źródłowym, zbudowany na solidnych podstawach Pythona. Zasila tysiące stron internetowych agencji rządowych, uniwersytetów, organizacji pozarządowych i globalnych korporacji, z ponad 20-letnim doświadczeniem bez ani jednej zgłoszonej luki w zabezpieczeniach związanej z zdalnym wykonywaniem kodu. Plone 6 oferuje klasyczny interfejs użytkownika — w pełni funkcjonalne środowisko redakcyjne z precyzyjną kontrolą dostępu opartą na rolach, wielojęzyczną zawartością, wersjonowaniem i bogatym ekosystemem dodatków przekraczającym 300 pakietów.
Samodzielne hostowanie Plone na Twoim VPS daje Ci pełną własność Twoich treści i danych użytkowników, brak licencjonowania na użytkownika oraz elastyczność w rozszerzaniu platformy poprzez dodatki Python i API REST, które napędza bezgłowe i hybrydowe przepływy pracy publikowania.
Główne cechy Plone
Bezpieczeństwo klasy korporacyjnej
Plone ma 20-letnią historię bezpieczeństwa i dedykowany zespół ds. bezpieczeństwa — co czyni go preferowanym systemem CMS dla organizacji rządowych i opieki zdrowotnej, które nie mogą sobie pozwolić na naruszenia.
Szczegółowa kontrola dostępu
Zdefiniuj role i uprawnienia na dowolnym poziomie drzewa treści, aby redaktorzy, recenzenci i czytelnicy widzieli i modyfikowali tylko to, do czego mają autoryzowany dostęp.
Pełne wersjonowanie treści
Każda zmiana treści jest śledzona i odwracalna — porównuj wersje, przywracaj poprzednie stany i utrzymuj pełny rejestr audytu bez dodatkowych wtyczek.
Wsparcie wielojęzyczne
Zarządzaj treścią w wielu językach dzięki wbudowanym przepływom pracy tłumaczeniowych, nawigacji uwzględniającej język oraz kontrolom publikacji dla poszczególnych języków.
REST API
Warstwa plone.restapi udostępnia całą zawartość i konfigurację jako punkty końcowe JSON, umożliwiając publikowanie bezgłowe, aplikacje mobilne oraz integracje z podmiotami zewnętrznymi.
Rozszerzalny ekosystem Add-On
Ponad 300 społecznościowych add-ons obejmuje e-commerce, uwierzytelnianie LDAP, zaawansowane wyszukiwanie i niestandardowe przepływy pracy — wszystko to można zainstalować bez rozwidlania rdzenia.
Dlaczego warto uruchomić Plone na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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