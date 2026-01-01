ChartDB to przeglądarkowy edytor diagramów baz danych, który pozwala programistom i administratorom baz danych wizualizować dowolny schemat bazy danych bez bezpośredniego łączenia narzędzia z ich bazą danych. Pojedyncze „Smart Query” — instrukcja SQL uruchamiana w Twoim własnym kliencie — zwraca metadane schematu w formacie JSON. Wklej je do ChartDB, a natychmiast wygeneruje pełny interaktywny diagram ERD, bez konta, bez przechowywanych danych uwierzytelniających i bez hasła do bazy danych opuszczającego Twój terminal.

Funkcja eksportu DDL oparta na AI generuje skrypty migracji między dialektami baz danych, co jest przydatne dla zespołów planujących migracje między bazami danych lub dokumentujących zmiany schematu do przeglądu. Samodzielne hostowanie ChartDB utrzymuje wszystkie informacje o schemacie w Twojej własnej infrastrukturze, a nie w narzędziu chmurowym innej firmy.