Wdróż ChartDB jednym kliknięciem.
Edytor diagramów baz danych typu open-source, który natychmiast wizualizuje dowolny schemat z pojedynczego zapytania SQL, bez konieczności przechowywania danych uwierzytelniających.
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Każdy plan zawiera wszystko, czego potrzebujesz i jeszcze więcej
Co możesz zbudować z ChartDB
ChartDB to przeglądarkowy edytor diagramów baz danych, który pozwala programistom i administratorom baz danych wizualizować dowolny schemat bazy danych bez bezpośredniego łączenia narzędzia z ich bazą danych. Pojedyncze „Smart Query” — instrukcja SQL uruchamiana w Twoim własnym kliencie — zwraca metadane schematu w formacie JSON. Wklej je do ChartDB, a natychmiast wygeneruje pełny interaktywny diagram ERD, bez konta, bez przechowywanych danych uwierzytelniających i bez hasła do bazy danych opuszczającego Twój terminal.
Funkcja eksportu DDL oparta na AI generuje skrypty migracji między dialektami baz danych, co jest przydatne dla zespołów planujących migracje między bazami danych lub dokumentujących zmiany schematu do przeglądu. Samodzielne hostowanie ChartDB utrzymuje wszystkie informacje o schemacie w Twojej własnej infrastrukturze, a nie w narzędziu chmurowym innej firmy.
Główne cechy ChartDB
Import inteligentnych zapytań
Wklej wynik pojedynczego zapytania SQL, aby natychmiast wygenerować kompletny ERD — bez bezpośredniego połączenia z bazą danych ani przechowywanych danych uwierzytelniających.
AI DDL eksport
Generuj skrypty migracji SQL między dialektami baz danych, pomagając zespołom planować migracje między bazami danych lub tworzyć dokumentację schematu.
Obsługa ponad 10 baz danych
Działa z PostgreSQL, MySQL, SQL Server, MariaDB, SQLite, CockroachDB, ClickHouse, Supabase i innymi od razu.
Interaktywny edytor
Opisuj, zmieniaj układ i dopracowuj diagramy za pomocą interfejsu „drag-and-drop” zaprojektowanego dla złożonych schematów wielotabelowych.
Wiele formatów eksportu
Eksportuj diagramy jako SQL, DBML, JSON, PNG, JPG lub SVG do dokumentacji, udostępniania lub integracji z innymi narzędziami.
Dlaczego warto uruchomić ChartDB na Hostinger
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Uruchom jednym kliknięciem
Uruchom swoją aplikację natychmiast dzięki wstępnie skonfigurowanej konfiguracji. Bez ręcznej instalacji i skomplikowanych kroków konfiguracyjnych.
Bezpieczeństwo, na którym możesz polegać
Chroń swoje aplikacje dzięki wbudowanej zaporze sieciowej, ochronie DDoS i ciągłemu monitorowaniu.
Wbudowany menedżer Docker
Uruchamiaj i zarządzaj wieloma kontenerami Docker z jednego miejsca. Wdrażaj, aktualizuj i monitoruj swoje projekty z łatwością.
Hosting Docker VPS, na który możesz liczyć
Jestem niesamowicie zadowolony z hostingu VPS od Hostinger! Ich dostępność jest stale na najwyższym poziomie, dzięki czemu moja strona działa płynnie. Za każdym razem, gdy potrzebowałem pomocy, ich zespół wsparcia technicznego był szybki, kompetentny i naprawdę pomocny.
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